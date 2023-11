A Xunta aproba o primeiro concerto social para a contratación de servizos de atención especializada a persoas con discapacidade

Rueda salienta que vai dirixido “as persoas con dependencia que padecen unha enfemidade mental”

Explica que o Consello deu luz verde á concertación de 33 prazas de atención diúrna para este colectivo cun orzamento de 1,1 M? para un período inicial de catro anos, que poderá prorrogarse ata un máximo de dez

Salienta que se destinarán “96 M? a seis convocatorias” con entidades do sector, “unha por cada tipo de discapacidade”: intelectual, física, autismo, dano cerebral, parálise cerebral e enfermidade mental



Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2023 O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Goberno autonómico consolida a rede de recursos públicos para a atención a persoas con discapacidade a través da contratación de prazas con entidades do sector polo procedemento do concerto social. Para iso, o Consello aprobou “a primeira convocatoria de prazas” que a Xunta vai contratar a través deste réxime na área de discapacidade.

Rueda explicou que o Executivo autonómico vai destinar “un total de 96 millóns de euros para seis convocatorias, unha por cada tipo de discapacidade”: intelectual, física, autismo, dano cerebral, parálise cerebral e enfermidade mental. “O primeiro destes concertos diríxese as persoas con dependencia que padecen unha enfermidade mental”, salientou.

Deste xeito, explicou que o Consello acordou esta mañá a convocatoria “de 33 prazas de atención diúrna especializada en saúde mental e o servizo de transporte vinculado a estas”. Rueda indicou que a duración inicial dos concertos sociais que se asinarán coas entidades que resulten seleccionadas será de catro anos e poderán renovarse ata acadar un máximo de dez anos. “O orzamento destes contratos é de 1,1 millóns de euros para o período 2024–2028, que poderá chegar ata os 3,9 millóns de euros tendo en conta as posibles prórrogas”, subliñou.

A convocatoria destas prazas publicarase nos vindeiros días no Diario Oficial de Galicia (DOG) e prevese que os concertos coas entidades entren en vigor “no primeiro trimestre do ano”, indicou.

O concerto social é unha demanda histórica das entidades do sector, que facilitará que as persoas con discapacidade non teñan que desprazarse longas distancias para acceder a unha praza pública.

Ademais, a través desta modalidade para a contratación de servizos especializados, a Xunta subirá un 25% o investimento con respecto aos contratos actuais; aumentará o importe do prezo/praza dos servizos e garantirá e consolidará a continuidade destes recursos públicos especializados. A Administración autonómica tamén asumirá as subidas salariais dos profesionais que atenden estes servizos e dará maior estabilidade xurídica e económica ás entidades que prestan esta atención.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando