A Xunta apoia a formación e o acceso ao emprego da poboación xitana a través de programas específicos que promoven a súa integración laboral

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou no 20 aniversario do programa Acceder da Fundación Secretariado Gitano, que superou neste tempo os 91.700 contratos e máis de 110.000 persoas formadas

Lorenzana lembrou que a taxa de desemprego destas persoas é maior que a doutras etnias e amosou preocupación por que o 65% das mozas e mozos xitanos de 16 a 29 anos nin estudian nin traballan

A Xunta está a destinar este 2022 case 128M? aos plans Emprega que atenden ás necesidades laborais de mulleres, mozas e mozos e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe no acto de conmemoración dos 20 anos do programa Acceder para a formación e a inserción laboral que promove Secretariado Gitano, no que puxo en valor o traballo desta entidade e da Xunta de Galicia para formar e promover a empregabilidade de colectivos con especiais dificultades.

Grazas a Acceder, programa financiado con Fondo Social Europeo con aportacións da Xunta de Galicia, nos últimos 20 anos, superáronse os 91.700 contratos de traballo en toda España, tendo formado a case 110.000 persoas.

Tal e como subliñou a conselleira, un dos pasos fundamentais para derrubar tabús e mitos existentes sobre a poboación xitana debe partir da necesidade de brindarlle as oportunidades que necesitan, “un propósito que pasa ineludiblemente pola mellora da formación e do acceso a un emprego”.

Lorenzana mencionou algúns indicadores de desigualdade presentados pola Fundación Secretariado Gitano que no plano laboral poñe o foco na taxa de desemprego que, entre a comunidade xitana é do 52%, tres veces máis con respecto ao resto de etnias. No eido educativo, o 63% dos mozos e mozas xitanas de entre 16 a 29 anos nin estudan nin traballan, unha cifra, a de ninis, que en termos xerais fica no 15%.

“É preciso que sigamos desenvolvendo medidas que rematen coas discriminacións que sofre a poboación xitana só por o mero feito de ser xitanos”, dixo a conselleira, quen valorizou programas como Acceder, que contribúen a “xerar cambios sociais e institucionais” que propician un entorno favorecedor na loita contra as desigualdades.

Desde a Xunta estanse a ofrecer programas específicos que atenden ás particularidades de cada colectivo, remarcou a conselleira, quen engadiu que “na transversalidade destas accións tamén reside a súa eficacia, algo que o Goberno galego ten claro”.

O Goberno galego, así, a través do departamento autonómico de Promoción do Emprego e Igualdade, promove apoios que parten da cualificación profesional ata os incentivos á contratación ou mesmo o emprendemento, “e que gozan dunha maior intensidade no caso de dirixirse a algún colectivo prioritario”, dixo Lorenzana.

A Consellería ten activos xa os denominados Plans Emprega 2022, con apoios integrais para a formación e o acceso a un emprego digno: o Plan Emprega Muller (35,8 M?) artellado en 8 programas de axuda, dos cales a metade xa foron postos en marcha no que vai de ano; o Plan Emprega Xuventude con 51,8 M? distribuídos en 5 programas que na súa totalidade están en execución; e o Plan Emprega Discapacidade e Exclusión Social, con 40 M? para 7 programas, co 70% en marcha.

Neste último, especificou Lorenzana, intégrase a liña específica para a posta a punto para o emprego, dirixida a persoas perceptoras da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), financiado pola Administración autonómica e co que tamén colabora na súa execución a Fundación Secretariado Gitano.

A Xunta de Galicia e a Fundación Secretariado Gitano manteñen un marco ininterrompido de cooperación que suma máis de un millón de euros nos últimos doce anos, so no eido do emprego e a igualdade en apoios para o desenvolvemento de proxectos destinados á poboación xitana galega.

