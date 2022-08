A Xunta apoia a conciliación corresponsable en Ribadavia con tres campamentos nos que participan preto de 170 nenas e nenos de 3 a 14 anos

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe dúas actividades que se están levando a cabo a través do Plan Corresponsables coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Secretaría Xeral para o Deporte



Lorenzana tamén desprazouse ata o programa Aviaconcilia que desenvolve o Concello, co financiamento autonómico, a través da orde de axudas dirixida a fomentar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das entidades locais, consorcios ou mancomunidades galegas



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está a investir este ano máis de 16 millóns de euros a apoiar a conciliación corresponsable, o triplo que o pasado ano



A Xunta está a apoiar en Ribadavia a conciliación corresponsable este verán co desenvolvemento de tres campamentos nos que están a participar preto de 170 nenos e nenas. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe as tres actividades que se están a levar a cabo na actualidade e que se enmarcan nas múltiples actuacións que ao longo de todo o ano teñen lugar para favorecer nos concellos galegos a conciliación e a corresponsabilidade das familias galegas, con especial énfase e reforzo no período estival. De feito, Lorenzana destacou que só a Consellería que dirixide está a investir este ano 16 millóns de euros no eido da conciliación, máis do triplo que o ano pasado.

O primeiro dos campamentos realízase no Museo Etnográfico no marco do programa Bibliotecas, Museos e Arquivos Corresponsables, que se leva a cabo en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a través do Plan Corresponsables para promover a equidade e a igualdade da man da cultura. Este programa conta para toda Galicia cun investimento de 265.430 euros.

En Ribadavia están a participar 38 nenos de entre 6 e 12 anos, os cales están a desenvolver diversas accións relacionadas cun medio ambiente sostible partindo da regra das tres erres: reducir, reutilizar e reciclar. Entre as actividades que levan a cabo destacan, ademais, a pesca tradicional ou a olería para concienciar aos máis pequenos do valor que ten o medio natural no que viven. Así mesmo, neste campamento, que remata o próximo 12 de agosto, estase a poñer en valor o labor das mulleres na historia, facendo tarefas vinculadas ao tecido ou ao transporte de auga.

A segunda das actuacións que visitou Lorenzana desenvólvese tamén no marco do Plan Corresponsables a través da colaboración que manteñen a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Secretaría Xeral para o Deporte cun financiamento global de 3,5 millóns de euros. Trátase dun campamento socio deportivo de balonmán que se está a realizar entre os meses de xullo e novembro con 30 cativos de 6 a 14 anos.

Por último, o programa Aviaconcilia lévase a cabo grazas á colaboración do departamento autonómico co Concello de Ribadavia, que foi beneficiario da orde de axudas da Xunta destinada a fomentar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar dos concellos, consorcios ou mancomunidades galegas. Esta actuación, que tamén ten lugar en Semana Santa e en Nadal, estase a levar a cabo nas instalacións do antigo colexio Tomás de Lemos con 100 nenas e nenos de 3 a 12 anos.

Este programa de apoios contou para toda Galicia con 1,4 millóns de euros en 2022. Na provincia de Ourense, o investimento superou os 450.000 euros, o que permitiu poñer en marcha 28 programas de conciliación en 41 concellos. As iniciativas que se están a desenvolver en toda a provincia están a beneficiar a 1.049 familias e 1.378 menores de 18 anos.

A

conciliación é un eixo prioritario das políticas da Xunta. Ademais dos diferentes programas de axudas, é preciso lembrar que a nova Lei autonómica para a igualdade efectiva entre mulleres e homes prestará especial interese á igualdade e o benestar laboral e á conciliación da vida persoal e profesional.

Así mesmo, no segundo semestre deste ano está previsto finalizar a avaliación completa do I Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade (2018–2021) e presentar o II Plan, que terá unha vixencia ata 2027.

Segundo a conselleira, é preciso “seguir avanzando nun modelo de sociedade de roles compartidos e equilibrados e é importante un cambio de actitude, a xeración dunha nova cultura a favor da igualdade e o benestar laboral, valores que se deberían ir interiorizando desde idades temperás”, rematou.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando