Arguedas instala la primera máquina de Navarra que transforma el aceite usado en jabón

La localidad de Arguedas se ha convertido en el primer municipio de Navarra en contar con una máquina para transformar el aceite usado en jabón de lavadora y lavavajillas. La Mancomunidad de Residuos de la Ribera será la encargada de instalar de forma permanente el equipo de la startup navarra Yenxa, una solución que busca evitar vertidos y valorizar este residuo desde su origen.

La instalación de este equipo, bautizado como “Yenxa Professional”, llega después de una experiencia piloto desarrollada en la localidad durante las pasadas Navidades. Esta iniciativa consolida la apuesta de Arguedas como un referente comarcal en la sensibilización y el reciclaje de biorresiduos, enmarcada dentro de las Jornadas de Economía Circular del municipio.

Una apuesta por la economía circular

El sistema, diseñado y fabricado íntegramente en Navarra, incentiva la participación ciudadana, ya que los vecinos que reciclen su aceite recibirán a cambio el jabón líquido resultante. Esta medida no solo proporciona a los ciudadanos un producto de primera necesidad, sino que también contribuye a mejorar la tasa de reciclaje de aceite en España, que actualmente se encuentra por debajo del 10 % en el ámbito doméstico.

Convertimos un residuo en un recurso útil y acercamos la economía circular a nuestros vecinos"

José Luis Sanz, alcalde de Arguedas, ha señalado que esta iniciativa es "un paso más en la línea de hacer fácil lo sostenible". Según Sanz, la máquina permite evitar vertidos y, al mismo tiempo, "convertimos un residuo en un recurso útil y acercamos la economía circular a nuestros vecinos con una herramienta práctica". Además, el alcalde ha añadido que "su instalación nos permitirá fomentar la participación y reforzar la educación ambiental con acciones muy visibles, útiles y reales como esta".

Más de 8.000 litros de jabón al año

La máquina “Yenxa Professional” tiene unas dimensiones de 1,90 metros de alto por 1,10 de ancho y una capacidad de transformación superior a los 3.000 litros de aceite al año, lo que se traduce en la producción de más de 8.000 litros de jabón. Su diseño está pensado para el uso público y para facilitar campañas de educación ambiental de proximidad.

El éxito de la demostración realizada hace un año, durante la Jornada de Economía Circular, fue clave para la llegada de este modelo perfeccionado. En aquella prueba, la máquina demostró su eficiencia convirtiendo 400 ml de aceite en 1 litro de jabón, un hito con el que el municipio abrió la puerta a este proyecto de economía circular local.