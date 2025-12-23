La Xunta alerta del freno a la industria gallega por la escasa inversión del Gobierno en la red eléctrica: "Las empresas preguntan"

El secretario xeral de Economía e Industria, Nicolás Vázquez, ha afirmado que la industria gallega está atravesando un buen momento, como acreditan los principales indicadores económicos. Sin embargo, ha señalado que el sector se enfrenta a grandes retos compartidos a nivel europeo, principalmente la transición hacia la descarbonización y la falta de talento.

Un buen momento con grandes retos

Para Vázquez, el gran desafío es mantener la competitividad en un mercado internacional mientras se avanza en la descarbonización. Según ha explicado, las empresas gallegas y europeas deben competir con industrias de terceros países "que tienen otras condiciones diferentes, tanto en materia de costes como en materia de requerimientos ambientales".

El segundo gran reto que ha destacado el secretario xeral es la captación de talento. "Hoy en día todos los sectores económicos demandan personal para poder seguir creciendo", ha indicado, reconociendo que las empresas tienen serios problemas para encontrar trabajadores, una cuestión que, en su opinión, "hay que tratar de solventar".

El nudo de la planificación eléctrica

En el actual escenario de descarbonización, Vázquez ha subrayado que "es imprescindible electrificar la economía", especialmente en sectores como el transporte. Para ello, resulta fundamental desarrollar más infraestructuras, tanto en la red de transporte como en las de distribución. "Si no somos capaces de desenvolver más infraestructuras, no seremos capaces de llevar la producción al consumo", ha sentenciado.

Naturgy Trabajos de repotenciación de un parque eólico

Vázquez también ha lamentado la paralización de parques eólicos en Galicia por cuestiones judiciales, a pesar de que distintas instancias han avalado la tramitación de la Xunta. Ha advertido que esta suspensión "puede afectar a la atracción de inversiones, porque hoy en día las industrias, para descarbonizarse, necesitan energía verde y renovable".

El secretario xeral ha sido muy crítico con la planificación de la red de transporte eléctrico presentada por el Gobierno central. Ha denunciado que la inversión prevista para Galicia supone solo un 2,8% del total, una cifra que "no responde a ningún indicador que podamos asociar, ni peso industrial, ni población, ni importancia territorial".

Esta planificación es clave, ya que indica a las empresas dónde pueden implantarse y si dispondrán de energía. Vázquez ha recordado que, desde que se aprueba el plan hasta que las infraestructuras están operativas, pueden pasar "cinco, seis o siete años", un factor crítico para la toma de decisiones empresariales.

Una de las primeras preguntas que hacen las empresas interesadas en instalarse en Galicia es si tendrán capacidad de consumo energético. La respuesta depende de esa planificación, y si no hay garantías, el proyecto se frena en seco. "Si no tienen capacidad de consumo de energía eléctrica, la que necesitan, ya descartan esa implantación", ha aseverado Vázquez.

Si no tienen la energía que necesitan, ya descartan esa implantación" Nicolás Vázquez Secretario Xeral de Industria de la Xunta de Galicia

Para ilustrar la magnitud del problema, el secretario xeral ha revelado que la Xunta ha identificado proyectos que suman una demanda de 8.000 megavatios, mientras que el Ministerio solo ha comunicado que se podrán conectar 1.900 megavatios. Esta cifra supone una cobertura insuficiente de la demanda real que ya existe sobre la mesa.

Estamos en menos de un 25% de lo que realmente necesitaríamos" Nicolás Vázquez Secretario Xeral de Industria de la Xunta de Galicia

La internacionalización como motor

Nicolás Vázquez ha defendido la internacionalización como un "hecho fundamental" en la estrategia industrial gallega. Exportar no solo permite vender más, sino que facilita que las empresas se integren en cadenas de valor globales, adquieran conocimiento, forjen alianzas tecnológicas y, en definitiva, ganen en competitividad y reduzcan riesgos.

Energía eólica

En este proceso, ha destacado el papel de la Oficina Económica de la Xunta, que funciona como un "punto único de contacto" para las empresas. Este organismo ofrece un interlocutor único que centraliza la información sobre financiación, ayudas y oportunidades de exportación, coordinándose con otras administraciones si es necesario.

Finalmente, Vázquez ha enviado un mensaje de "colaboración institucional" a las empresas gallegas. "En la Xunta de Galicia tenemos claro que son las empresas las que generan riqueza y por eso siempre las intentamos ayudar", ha concluido, animando al tejido empresarial a aprovechar las oportunidades que ofrece la comunidad.