A Xunta abre o prazo para solicitar as axudas ao alugueiro, cun orzamento de 20 M€

A axuda pode cubrir ata o 60% da renda mensual no caso de determinados colectivos con especiais dificultades para acceder a un fogar



O importe máximo do contrato de arrendamento poderá ser de ata 600, 550 ou 425 ? mensuais, dependendo do concello no que se emprace a vivenda, e os ingresos da unidade de convivencia non poderán superar, con carácter xeral, os 25.200 ? ao ano

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

A Xunta de Galicia, abre hoxe, luns, 15 de xaneiro, o prazo para presentar as solicitudes para as axudas para o pago do alugueiro, tal e como recolle

a resolución publicada no Diario Oficial de Galicia a pasada semana.

A convocatoria, que está dotada cun total de 20 millóns de euros para os anos 2024 e 2025, establece que as axudas que poden acadar o 60 por cento do importe do alugueiro no caso de que as persoas beneficiarias pertenzan a un dos seguintes colectivos: menores de 36 anos, familias numerosas e monoparentais, emigrantes retornados a Galicia recentemente e cunha estadía mínima de 2 anos fóra de España, e persoas inscritas desde hai máis dun ano no Rexistro único de demandantes de vivenda protexida.

No resto dos casos a axuda será 50, 40 ou 30 por cento do custe do alugueiro, en función dos ingresos dos beneficiarios,

garantir un funcionamento máis xusto e distributivo do programa.

Neste sentido e con carácter xeral, os ingresos da unidade de convivencia non poderán superar 3 veces o Iprem (25.200 ?/ano) e canto máis baixos sexan, maior será a porcentaxe da renda subvencionada. En todo caso, o tope elevarase ata 4 ou 5 veces o Iprem no caso de familias numerosas ou que teñan algún membro cunha discapacidade.

As solicitudes da axudas presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do

. Cómpre salientar que, dado que estas axudas

se convocan polo procedemento de concorrencia non competitiva, considerarase como data de entrada no rexistro da Xunta aquela na que estea completa a solicitude e toda a documentación.





