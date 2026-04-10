Verano por un día en Galicia: Los 27 grados del viernes dan paso a los 10 del sábado

Galicia pasará de un tiempo veraniego, con máximas que llegan a los 27 grados, a un escenario de pleno invierno con valores que apenas alcanzan los 10 u 11 grados. Este cambio drástico de temperaturas se debe, según explica Carlos Otero, meteorólogo de Meteogalicia, al cambio de las masas de aire.

Un fenómeno típico de la primavera

El experto señala que sobre Galicia se encuentra una masa de aire cálida, pero a partir de la noche del viernes 10 será reemplazada por una masa de aire muy fría. Otero califica esta situación como "típica de la primavera", una estación en la que, si bien el hemisferio norte comienza a calentarse y los días cálidos son más probables, todavía queda "aire frío acumulado" del invierno que puede llegar al territorio.

La causa directa es un corredor del noroeste formado entre una profunda borrasca situada al oeste de Irlanda y un anticiclón sobre las Azores. Esta configuración canaliza hacia la comunidad una masa de aire frío de origen polar. El meteorólogo subraya la intensidad del cambio y afirma que, aún dentro de lo esperable en la primavera, es el escalón más alto de variación de las máximas en tan poco tiempo.

¿Y qué tiempo nos espera?

De cara a los próximos días, el meteorólogo avanza que la próxima semana comenzará con inestabilidad. Se esperan lluvias durante el sábado y el domingo, con temperaturas que incluso podrían ser algo más bajas hacia el final del fin de semana.

Sin embargo, viene mejoría. Según Otero, los modelos meteorológicos apuntan a que "vuelve a entrar el anticiclón a partir del miércoles". Esta nueva situación de estabilidad podría mantenerse varios días e incluso aguantar de cara al siguiente fin de semana.

Aun así, el experto de Meteogalicia pide cautela, ya que en esta época del año existe una mayor variabilidad. Por ello, recomienda seguir las actualizaciones de las predicciones a lo largo de los próximos días.