Los niños de Jaca investigan los secretos del pastoreo: de la lana de colores a una escuela de pastores

Los alumnos de tercero de infantil de Escolapios Jaca han comenzado un nuevo proyecto educativo centrado en el pastoreo. La iniciativa surge a raíz de una propuesta de los 'duendes' de la clase y en el marco del futuro Año Internacional del Pastoreo 2026, con el objetivo de que los más pequeños conozcan esta profesión.

Para arrancar el proyecto, el pasillo del colegio ya se ha llenado de ovejas decoradas con lana de papel y otros elementos, como un tractor y una borda. Incluso han preparado un caldero para simular la elaboración de migas de pastor, sumergiendo a los niños por completo en la temática.

Curiosidades de los pequeños

Las preguntas de los estudiantes no se han hecho esperar, mostrando una gran curiosidad. Las primeras dudas se han centrado en la lana, como ha expresado una de las alumnas: "¿Yo quiero saber si las ovejas tienen lana de colores?". La profesora ha explicado que la lana suele ser blanca, negra o marrón y que se usan tintes para obtener otros tonos.

Otras incógnitas que han surgido son cómo se esquila a las ovejas, llegando a plantear la existencia de un "peluquero de ovejas", o qué se hace con la lana después. "Yo quiero saber cómo la cosen", ha preguntado otra de las niñas, abriendo nuevas vías de investigación para la clase.

Una profesión clave

El proyecto también pone el foco en la importancia del sector primario y del mundo rural. Los niños han reflexionado sobre los productos que se obtienen de las ovejas, como la leche, el queso o la propia lana, y han descubierto que sus crías se llaman "corderitos".

Uno de los descubrimientos que más ha llamado su atención ha sido la existencia de formación especializada. "Había una escuela de pastores, así que tenemos que investigar dónde está", ha comentado la maestra sobre los siguientes pasos de un proyecto que involucra a todos los cursos de infantil.

El colegio ha aprovechado el taller de radio para invitar a cualquier persona interesada a acudir al centro a contar su experiencia sobre el pastoreo. La investigación de los alumnos continúa y prometen volver para compartir todos sus hallazgos sobre esta profesión.