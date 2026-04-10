Nace un animal en peligro de extinción en Cabárceno: "Sólo hay unos 2.000 en el mundo"

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha anunciado el nacimiento de una cría de hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis), un hito para la conservación de esta especie en peligro de extinción. El pequeño, un macho que pesó unos 5 kilos al nacer el pasado 10 de marzo, es hijo de Napoleón, un ejemplar de 19 años llegado desde el zoo de Basilea, y de Cleo, de 31 años.

El nacimiento se produjo de noche y en el exterior, coincidiendo con unas condiciones climatológicas muy adversas, lo que obligó al equipo del parque a actuar con rapidez. "Nos echamos y dijimos hay que quitarle la cría a la madre, meterla en la cuadra, porque parió en el exterior", ha explicado el veterinario jefe de Cabárceno, Santiago Borragán, en el programa Mediodía COPE en Cantabria. La cría y su madre fueron trasladadas a una cuadra climatizada para garantizar su bienestar.

Era como un peluche" Santiago Borragán Veterinario jefe de Cabárceno

La evolución del pequeño hipopótamo es excelente. Borragán ha comentado que cuando lo cogieron "no pesaba 5 kilos, era como un peluche", y ahora, alimentándose exclusivamente de leche, ha crecido hasta ser "como una pelota grande". Los cuidadores estiman que engorda a razón de medio kilo diario, un progreso que ha permitido que esta semana comience a salir al recinto exterior, donde ya puede ser visitado por el público.

Un éxito para la conservación

Este acontecimiento es especialmente celebrado en el parque, ya que es la primera vez que se logra reproducir con éxito esta especie en sus instalaciones. "En el parque no nos había nacido nunca, bueno, miento, sí, nos habían parido 2 veces las hembras, pero no se habían logrado", ha confesado Borragán, subrayando la dificultad de estos nacimientos y la importancia de superar los primeros 30 días, que son cruciales. Además, ha destacado que el hecho de que sea macho "es todavía muchísimo más importante, porque en esta especie el ratio de sexos está muy desviado hacia hembras".

Imagen de la cría de hipopótamo pigmeo, nacido en Cabárceno, junto a su mamá Cleo

El nacimiento consolida a Cabárceno dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP). "Nosotros estamos incluidos en 33 programas de conservación distintos y esta es prácticamente la única especie que no habíamos conseguido reproducir", ha señalado el veterinario. Tras contactar con el coordinador del programa, se decidió traer un nuevo macho desde Suiza. "Cargamos nuestro macho, le llevamos a Basilea, allí le descargamos, cargamos el suyo y le trajimos aquí", ha relatado.

El nuevo ejemplar, Napoleón, ha demostrado ser todo un éxito reproductor ."Debe ser un adonis de estos, les debe encantar a las hembras, porque porque fue llegar y besar el santo", ha bromeado Borragán. Tan solo ocho meses después de su llegada, se ha producido este nacimiento, y las esperanzas están puestas ahora en la otra hembra, Moyamba, con la que ahora el macho, parece que también hace muy buenas migas. "Les hemos visto muy animados", ha añadido el veterinario.

Cuidados y futuro en el parque

Aunque la cría ya puede ser vista, su madre Cleo es muy protectora. "Como te arrimes en la distancia de seguridad, abre la boca y te enseña los dientes diciendo hasta ahí", ha advertido el veterinario. La madre decide cuándo sacar a la cría al exterior o mantenerla en la cuadra si percibe frío o demasiado calor.

De cara al futuro, el parque ya planifica los siguientes pasos. Dado que el hipopótamo pigmeo es un animal solitario, se debe evitar el contacto de la cría con el macho. Por ello, "ya está el personal de mantenimiento preparado para para antes de un año tener otro pequeño recinto donde alojar a a este animal", ha avanzado Borragán. El director de Cabárceno, Míchel Valdés, también ha explicado que se ha realizado "una rápida adaptación del recinto y de la zona de baño" para que madre y cría tengan una piscina separada.

Este nacimiento representa una gran esperanza para una especie cuya población en libertad es muy escasa. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), apenas quedan entre 2.500 y 3.000 ejemplares en los bosques de Costa de Marfil, Liberia y Guinea, lo que convierte a cada cría nacida en cautividad en un paso fundamental para su supervivencia.