Borja Jiménez apela a recuperar la efectividad del Sporting para conquistar Burgos: "No imaginamos otro escenario que salir de allí victoriosos"

La plantilla y la semana. "Hemos incidido en recuperarnos bien y en coger fuerzas para encarar de la mejor manera posible el partido, con todas las garantías de ganarlo. Algunos jugadores han trabajado poquito esta semana, otros se van reincorporando poco a poco como Manu y Cuenca... Decidiremos la convocatoria en base a todo eso. Una semana muy cortita, pero positiva tras ganar. Con muchas ganas de estar ahí compitiendo y seguir vivos"

El estado físico de algunos jugadores. "Es lo habitual en este tramo; con golpes, molestias, gente que vuelve de lesión... Es muy habitual que en abril-mayo se vayan regulando las cargas y lo seguiremos haciendo".

Manu y Cuenca. "Podrían tener el alta médica, en principio vamos a esperar a la convocatoria. Si no hay nada raro, estarán disponibles".

Lo que condicionan los empates cuando quieres ganar. "Nunca afrontamos los partidos con la sensación de que los empates sean positivos, nunca hemos salido a empatar. Ahora que se acaba la temporada, eso tiene menos valor, pero ojalá hubiésemos sacado más empates durante el año, es la diferencia que nos marca con los de arriba, tenemos bastantes más derrotas que ellos y alguna tendría que haber sido empate. En esta categoría, el empate al final tiene casi siempre consecuencias positivas. Tenemos claro que vamos a ir a ganar mañana para seguir en la pelea y recortar distancias a un rival directo".

Lo que le falta al equipo para encadenar victorias. "Venimos de hacer una muy buena segunda parte en Las Palmas, un muy buen partido en Santander... Lo único que nos ha faltado esos días ha sido acierto. El equipo y sus comportamientos son buenos, y generamos ocasiones. Es ese pelín de factor suerte y acierto".

Si preocupa la falta de acierto. "No, no es cuestión de acertar, sino de poder generar las ocasiones. Ojalá tengamos el volumen ofensivo del otro día contra la Real B, estoy convencido de que el acierto será mucho mayor. También influye el acierto defensivo del rival. No es algo que me preocupe. El equipo genera un volumen muy alto de ocasiones y es en lo que podemos seguir trabajando. Arriba tenemos jugadores de mucho talento que acabarán haciendo gol".

El Burgos. "Es un equipo defensivo con comportamientos muy buenos, han entendido cómo funciona la categoría, le dan mucha importancia a las jugadas a balón parado y a la solidez defensiva. Ramis está consiguiendo una versión muy positiva de muchos jugadores. Y arriba tienen jugadores capaces de marcar las diferencias y están en un muy buen momento".

Si no se gana en Burgos, ¿adiós al playoff? "No, no, estoy convencido de que independientemente de lo que pase, habrá más vida, pero no nos imaginamos otro escenario que salir de Burgos victoriosos. No creo que sea necesario hacer 24 de 24, sí que es muy importante cómo vayas consiguiendo los puntos para llegar al tramo final con opciones reales".

Cuánto influye en la plantilla el jugar primero. "El horario no tiene mucha influencia, para mí por lo menos. Lo importante es ganar. Ojalá cuando termine la jornada estemos a cinco puntos del Burgos o del sexto, eso es lo único que nos preocupa y ocupa".

Si ha calculado los puntos que harán falta para el playoff. "No he echado cuentas, solo me centro en ganar mañana. Sí que creo que va a estar más caro que la última vez que el Sporting entró en playoff. Vamos a intentar ganar mañana, encadenar dos victorias seguidas y ver qué ocurre. Como hay tantos equipos implicados y mucho enfrentamiento directo, eso lo condiciona todo".