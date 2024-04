O ministro de Transportes e Mobilidade Sustentable, Óscar Puente, afirma que Talgo trasladoulle que entregará os primeiros trens Avril de ancho variable a partir do próximo luns, 8 de abril.

Con todo, e vistos os antecedentes, Puente non se compromete a que os trens estean entregados nesa data, debido aos atrasos que leva acumulando a compañía nos últimos anos.

"Talgo díxonos que os trens se entregarán a partir do 8 de abril, pero tamén nos dixo anteriormente que nolos entregaba o día 1 e isto non se produciu, así que non podo comprometer unha data. Pero si parece que estamos xa moi preto, estamos a falar probablemente de días ou como moito de semanas", explicou.

Trens para Galicia e Asturias

Estes trens destinaranse principalmente á conexión de Madrid con Galicia e con Asturias, rexións nas que é necesario que os trens cambien o ancho do seu eixo para poder seguir circulando a partir de Ourense e de Pola de Lena, mellorando desa forma os tempos actuais e as frecuencias.

O ministro tamén se referiu á posibilidade de abrir de novo a liña de tren entre a capital española e Aranda del Duero cara a Burgos, asegurando que as cousas "non pintan ben" para esa reapertura.

Ponte sinalou que se está levando actualmente un estudo de viabilidade para valorar a rehabilitación do túnel de Somosierra, onde hai 13 anos quedou atrapada unha máquina bateadora e que supuxo a suspensión desa liña.

Retirar a bateadora e renovar o túnel e as vías podería custar entre 1.300 e 1.400 millóns de euros, un custo que o ministro cre que ofrece un beneficio "moi desequilibrado", sobre todo tendo en conta que Burgos xa está conectada con Madrid pola alta velocidade de Valladolid.

"Non quero xerar falsas expectativas. Non pinta ben porque a relación custo-beneficio desa infraestrutura está moi desequilibrada. Non parece que vaia a ser sinxelo a posta en marcha dese corredor de novo", indicou.