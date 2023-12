Sorprende in fraganti a un ladrón en Ferrol cuando le revolvía en la guantera del coche

Un montón de objetos robados es lo que descubrió la policía en Ferrol en la mochila de un joven sorprendido intentando sustraer más objetos en un coche.

Fue el propietario del vehículo el que lo descubrió cuando el ladrón ya estaba revolviendo en la guantera. Todo ocurrió muy rápido. Alex Martínez había llevado a los perros al veterinario, los dejó en casa y cuando volvió al aparcamiento para coger más cosas en el coche pilló in fraganti al caco.

Alex lo neutralizó y cuando llegaron los agentes vieron que a él no le había dado tiempo a robar nada, pero llevaba ya un buen botín.

"Dentro de la mochila llevaba relojes, pulseras, gafas y muchísimas pastillas", explica en el Mediodía de Cope Galicia.

Preocupación en el barrio de Canido

El ladrón vivía en una casa okupa que da muchos problemas en el barrio de Canido, en Ferrol. Después de varias detenciones por robos similares ha sido detenido y ha ingresado en prisión, pero en la vivienda quedan otras personas que también son conflictivas.

Según cuenta Alex se están produciendo robos en coches y en viviendas y también problemas de orden público. Los vecinos intentan organizarse para intentar echarlos de la zona.

"Son conflictivos, el otro día se peleaban a las dos de la mañana y tuvo que venir la policía. Acosan a la gente y la gente tiene miedo".

¿Copia de llaves?

En Ferrol se han producido estos días varios robos en vehículos en los que no hay ningún signo de que se haya forzado la cerradura. En el caso de Álex no puede confirmar si en su caso le copiaron o no la llave, pero se sospecha que algunos ladrones están utilizando tecnología que permite hacerse con la frecuencia que utilizan las llaves inteligentes y así poder entrar sin ningún problemas en los coches.