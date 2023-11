Sanidade destaca o aumento nos últimos anos do 60% nas prazas de residentes que chegarán ás 638 no vindeiro ano

Así o salienta o xerente da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández–Campa, no II Congreso galego de formación sanitaria especializada, que se celebra no Hospital Universitario Lucus Augusti

Este compromiso reflicte tamén o investimento anual de máis de 69 millóns de euros que Galicia destina á formación de graduados e postgraduados

Lugo, 9 de novembro de 2023

xerente da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández–Campa, resaltou hoxe, no acto de inauguración do II Congreso galego de formación sanitaria especializada que se celebra no Hospital Lucus Augusti, o notable compromiso que a Consellería de Sanidade demostrou nos últimos anos en materia de formación de graduados e postgraduados. En concreto, dixo que “hai seis anos había unha oferta de 404 prazas de residentes, e o vindeiro ano esta cifra elevarase a 638, o que representa un significativo aumento do 60%”. Este compromiso queda reflectido, tamén, no investimento anual de máis de 69 millóns de euros que Galicia destina á formación destes profesionais. O acto contou, así mesmo, coa presenza do xerente da área sanitaria, Ramón Ares.

O xerente de ACIS incidiu en que, no caso da especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, nas últimas catro convocatorias “ofertáronse todas as prazas acreditadas, ademais de experimentar un notable aumento”. Isto tradúcese nun incremento de prazas, que pasa das 125 acreditadas e 82 ofertadas (un 65%) na convocatoria de 2006/07, ás 207 prazas acreditadas que se ofertan na súa totalidade (un 100%) nos dous últimos anos.

Tamén puxo en valor o esforzo das comisións de docencia para obter a acreditación do Ministerio de Sanidade para novas prazas. En 2023, “logramos a aprobación de 13 novas prazas, que se suman ás 82 obtidas o ano pasado”.

Nese esforzo de Sanidade na defensa e respaldo do labor docente, Fernández–Campa citou a regulación da ordenación do sistema de formación sanitaria especializada en Galicia. Así, a través de ACIS, desenvolveuse un decreto que regula a composición, funcións e adscricións das comisións de docencia; o recoñecemento da figura do xefe de estudos; a calidade docente e os incentivos e recoñecementos deste labor.

Subliñou tamén o xerente, a ferramenta informática SAVAR, destinada á xestión integral da formación sanitaria especializada en Galicia, liderada pola Subdirección Xeral de Tecnoloxías e Sistemas de Información da Consellería de Sanidade, así como por ACIS. Esta ferramenta permite a xestión de titores, colaboradores docentes e residentes, a xestión e avaliación de rotacións, o rexistro das actividades complementarias e as gardas dos residentes.

Fernández–Campa incidiu en que a nova versión de SAVAR, prevista para as vindeiras semanas, permitirá elaborar automaticamente a avaliación completa anual e final dos residentes. Ademais, xerará certificados e méritos de titores e colaboradores docentes, aforrando importantes cargas de traballo ás unidades docentes.

Na súa intervención no acto, o xerente de ACIS dixo que a formación dos profesionais sanitarios “constitúe un piar básico no desenvolvemento do sistema sanitario público”. Segundo Fernández–Campa, “a formación sanitaria especializada adquiriu unha singular importancia na súa consolidación e calidade”. A iso hai que sumarlle “a posibilidade de fomentar a comunicación entre os profesionais das distintas áreas sanitarias, e entre os distintos actores como xefes de estudos, titores, colaboradores, docentes e residentes”.

O éxito do noso sistema de saúde, –proseguiu o xerente–, “está nos nosos residentes e, polo tanto, a Administración sanitaria debe favorecer que os profesionais que exercen como titores melloren as súas competencias”, realizando actividades de formación continua relacionadas co coñecemento e a aprendizaxe de métodos educativos, técnicas de comunicación, metodoloxía da investigación, xestión de calidade, motivación e aspectos éticos.









