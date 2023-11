Sanidade citará para a vacinación fronte á gripe os menores de entre 6 e 59 meses durante dúas fins de semana consecutivas

A Dirección Xeral de Saúde Publica comezou o envío de SMS para convocar os nenos e nenas deste tramo de idade a seren vacinados, durante as xornadas do 18 e o 19 de novembro; e do 25 e do 26 novembro

O departamento sanitario da Xunta salienta a importancia de vacinar á cativada fronte a gripe, estando recomendada a súa administración de forma sistemática para este tramo de idade

A Consellería de Sanidade habilitará tamén, o vindeiro día 16 de novembro, o sistema de autocita para que as persoas menores de 60 anos –e con patoloxías de risco– poidan vacinarse nos grandes recintos da gripe e da covid–19

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2023

A Dirección Xeral de Saúde Pública vén de comezar o envío de SMS de citación para que os pais e nais dos menores con idades comprendidas entre os 6 e os 59 meses, poidan acudir ao conxunto de hospitais galegos a vacinar da gripe os seus fillos e fillas, durante as fins de semana do 18 e o 19 de novembro; e do 25 e do 26 novembro.

A medida ten por obxectivo facilitar que os proxenitores poidan acudir ao conxunto de hospitais da rede sanitaria pública galega con maior comodidade, e así poder acompañar os seus fillos e fillas á administración dunha vacina que está recomendada ?de forma sistemática– para este tramo de idade.

Deste xeito, e de acordo ao volume de poboación diana que posúen as sete áreas sanitarias galegas, durante a primeira fin de semana (18–19 de novembro) citarase á vacinación en todos os hospitais da rede sanitaria pública galega, agás no caso de Monforte, que será no anexo ao IES Río Cabe. No caso das xornadas do 25 e 26 de novembro, as citas continuarán soamente nas áreas da Coruña–Cee; Vigo; Santiago–Barbanza; e Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

A Consellería de Sanidade habilitará tamén o vindeiro día 16 de novembro, o sistema de autocita para que as persoas menores de 60 anos –e con patoloxías de risco– poidan vacinarse –nos grandes recintos– da gripe e da covid–19.

Deste xeito, a poboación con idades comprendidas entre os 12 e os 60 anos, e que pertenzan ao grupo con patoloxías de risco (mulleres durante o embarazo e puerperio, persoal de servizos esenciais, convivintes de persoas de risco, etc.) poderán solicitar a súa cita para a vacinación dobre. Neste senso, o primeiro día de citación será o 26 de novembro.

Así mesmo, e para vacinar aos menores con condicións de risco, e idades comprendidas entre 6 meses a 11 anos, Sanidade habilitará un día antes –o 15 de novembro–, o sistema de autocita para a vacinación gripe–covid–19, que no caso deste grupo de idade, se levará a cabo nos hospitais da rede sanitaria galega.





