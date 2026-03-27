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Huesca se adentra en su Semana Santa

La capital altoaragonesa arranca las celebraciones con los desfiles del Domingo de Ramos y se prepara para el estreno de un nuevo desfile el Sábado Santo

Domingo de Ramos en Huesca
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José Luis Gómez es el portavoz de la Archicofradía de la Vera Cruz

Yolanda Sarsa

Huesca - Publicado el - Actualizado

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La capital altoaragonesa comienza la celebración de su Semana Santa con las primeras procesiones del Domingo de Ramos. La jornada da comienzo a las 11:00 horas con la tradicional bendición de Ramos y la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, para recorrer las calles más céntricas de la ciudad.

Para este acto, las Brigadas de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Huesca han podado varios olivos de la ciudad. Las ramas han sido distribuidas entre las parroquias y conventos para ser bendecidas durante la jornada de hoy.

La procesión recorre calles céntricas de Huesca

Archicofradía de la Vera Cruz de Huesca

La procesión recorre calles céntricas de Huesca

La jornada se completa a las 22:00 horas con la procesión del Cristo de los Gitanos, que tiene su salida y regreso en la Santa Iglesia Catedral.

Novedades para una Semana Santa renovada

Este año, la Semana Santa de Huesca llega con importantes novedades que buscan enriquecer su programa de actos. Entre ellas, destaca la creación de una procesión inédita para el Sábado Santo, el debut de una nueva imagen el Miércoles Santo y la recuperación de recorridos históricos que se habían modificado por obras el año anterior.

La principal novedad, según ha anunciado el portavoz de la Archicofradía de la Vera Cruz, José Luis Gómez, es la nueva procesión de la Cofradía del Descendimiento, que desfilará por primera vez el Sábado Santo a las 18:00 horas. Este estreno, que responde a la ilusión de sus miembros, coincide con el 75 aniversario de la cofradía y recorrerá desde el barrio de La Encarnación hasta Santo Domingo.

Otra de las grandes incorporaciones tendrá lugar en la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Miércoles Santo. En ella desfilará por primera vez la imagen de la Virgen de la Salud y de las Lágrimas, que hasta ahora solo había participado en un encuentro estático.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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