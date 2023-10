Rueda salienta o reforzo da Xunta das medidas de apoio para facilitar o retorno dos galegos do exterior desde a mocidade ata a xubilación

Resalta a ampliación dos servizos da oficina de asesoramento aos retornados cunha área de información tributaria para os que residen en Suíza e os que regresan a Galicia



Pon en valor os programas que ten en marcha o Goberno galego para mellorar a inserción laboral das persoas retornadas



Subliña as 358 bolsas que ofrece este ano a Xunta para que a mocidade do exterior curse un máster ou un ciclo de FP en Galicia



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que a Xunta está a reforzar as medidas de apoio para facilitar o retorno dos galegos e galegas do exterior que desexen regresar a Galicia en calquera etapa vital; desde a mocidade ata máis aló da xubilación.

Durante un encontro coa colectividade galega no centro da asociación As Xeitosiñas en Zürich, Rueda lembrou que a Xunta sempre estará a carón dos galegos, vivan onde vivan. Deste xeito, resaltou que o Goberno autonómico dá apoios aos centros e asociacións galegas espalladas polo mundo para realización de actividades e promover a cultura e lingua propia, pero tamén conta cunha serie de axudas para facilitar o retorno dos que apostan por volver a súa terra.

Nesta liña, fixo fincapé na Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno na que as persoas emigrantes reciben información e orientación sobre todo o proceso para a súa volta. O presidente salientou que a Xunta acaba de ampliar os servizos deste centro cunha área de información tributaria para os que residen no exterior e os que regresan a Galicia.

De feito, ante o interese desta cuestión por parte da colectividade de emigrantes residentes en Suíza, técnicos da Axencia Tributaria de Galicia e da Secretaría Xeral da Emigración estiveron a pasada fin de semana en tres cidades suízas informando e resolvendo dúbidas sobre este tema.



Ademais, hai que salientar que a Xunta tamén conta con axudas específicas para mellorar a inserción laboral dos retornados –coma o programa Retorna Cualifica Emprego que busca ofrecer contratos indefinidos en Galicia para atraer talento e experiencia– e ofrece bolsas para que a mocidade galega do exterior poida especializarse na comunidade. En concreto, o Goberno galego conta este ano con 358 axudas para que mozos e mozas que residen fóra de Galicia regresen para cursar un máster ou estudos de FP.



Finalmente, o presidente incidiu no importante labor que realizan entidades como As Xeitosiñas en apoio da colectividade galega no exterior e tamén no importante papel que desenvolven na promoción e na difusión da cultura e lingua galega entre as novas xeracións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando