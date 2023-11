Rueda destaca o talento e a visión empresarial de Adolfo Domínguez para levar o nome de Galicia a todo o mundo a través da moda

Enxalzou a capacidade dos galegos de crear e erguer estruturas empresariais que asombran polo seu poderío neste ámbito

Salientou a figura do deseñador, polo seu “amor á terra, intelixencia e liberdade, ao final, o concepto dun artista”

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe o talento e a visión empresarial de Adolfo Domínguez para levar o nome de Galicia por todo o mundo a través da moda. Tamén destacou o papel dos galegos no que a moda se refire, creando e erguendo estruturas empresariais que asombran polo seu poderío. Ao mesmo tempo salientou o “prestixio” da marca de Domínguez en moitos países, que o identifican como “o galego artista e o galego empresario”.

Así o asegurou, acompañado pola conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, e o conselleiro do Medio Rural, José González, durante o acto de entrega do Premio Ourensanía 2023, que este ano recolleu o deseñador galego, do que destacou a súa aposta pola “tradición, innovación e continuidade”. No acto tamén se destacou a figura de Xosé Ramón Fernández Oxea, tamén coñecido como Ben–Cho–Shey, o cal recibiu o Premio Ourensanía de Honra nesta edición.

O titular do Goberno galego quixo agradecer á Deputación de Ourense por recoñecer con estes galardóns o labor de “ourensáns ilustres que en todas as épocas souberon ir máis aló” e expoñer a “ourensanía” polo resto do mundo, “como xa fixeron os galegos a través do Camiño de Santiago e a través das migracións”.

Por último salientou a personalidade polifacética do artista e o seu

“amor á terra, intelixencia e liberdade, ao final, o concepto dun artista”, asegurou o presidente da Xunta.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando