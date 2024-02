Rueda destaca a relevancia do novo tramo da autovía Tui-A Guarda para acadar a “vertebración fundamental” entre o sur de Galicia e Portugal

Enxalza a importancia desta infraestrutura “moi demandada e complexa” e garante o compromiso de completala “ata ao final”, en referencia á súa conexión coa PO–350



Pon en valor que permitirá desprazarse de forma máis rápida e segura á veciñanza do Baixo Miño á vez que reforzará a competitividade do polígono de Areas, cunha importante actividade industrial e económica



Salienta a aposta da Xunta pola polas vías de altas prestacións de balde, en referencia ao incremento dun 70% dos quilómetros construídos desde 2009



Asegura que esta conexión no Baixo Miño supón unha “especial demostración” do compromiso do Goberno autonómico pola mellora das comunicacións e da seguridade viaria a través de vías libres de peaxe, o uso da última tecnoloxías nas estradas ou reforzando o control das infraestruturas



O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, destacou esta mañá que a conexión da A–55 co polígono de Areas a través da autovía Tui–A Guarda

e que hoxe culmina a súa posta en marcha

vai ser clave para mellorar as comunicacións e acadar a “vertebración fundamental” entre o sur de Galicia e Portugal.

Así o puxo en valor durante a presentación do novo treito desta vía de altas prestacións, no que estivo acompañado da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funcións, Ethel Vázquez, onde fixo fincapé na importancia desta infraestrutura “moi demandada e complexa”.

O titular en funcións do Goberno galego salientou que este novo tramo vai permitir que a veciñanza do Baixo Miño se desprace de forma más rápida e segura pola comarca e vai servir para dinamizar e mellorar a competitividade do polígono de Areas, que conta cunha importante actividade industrial e económica.

Grazas a este enlace, os usuarios que se despracen de Tui a A Guarda poderán acceder de forma sinxela a autovía que une Vigo e Portugal (A–55).

O pasado 17 de xaneiro entraron en servizo tres ramais do enlace que comunica o polígono de Areas coa A–55. En concreto, os ramais de saída do enlace quilométrico 30 da autovía A–55 así como ramal directo entre a glorieta das estradas N–551 e PO–552 e a glorieta. Esta tarde culmínase a conexión entre o polígono de Areas e a autovía que une Vigo e Portugal (A–55) coa posta en servizo do ramal de entrada desde o enlace á autovía en sentido Portugal.

Tras a culminación desta obra, Rueda asumiu o compromiso de completar esta infraestrutura “ata ao final”, en referencia á súa conexión coa PO–350.

Precisamente, o treito entre o enlace de Areas e a PO–350 ten o proxecto en redacció n. Neste senso, adiantou a intención do Goberno galego de licitar esta conexión “antes de que remate este ano”.

Ao respecto, lembrou que o Consello da Xunta aprobou a pasada semana o proxecto de trazado do subtreito entre a PO–350 e Estás e nas vindeiras semanas darase tamén o visto e prace ao proxecto do tramo entre Estás e Goián.

Na súa intervención, Rueda salientou que o novo tramo de autovía Tui–A Guarda supón unha “especial demostración” do compromiso do Goberno autonómico pola mellora das comunicacións e da seguridade viaria. En concreto, fixo referencia a aposta da Xunta por ampliar as vías de altas prestacións libres de peaxe por toda a comunidade. Hai que lembrar que o Goberno galego incrementou nun 70% os quilómetros deste tipo de estradas desde 2009 ao construír 220 novos.

Nesta liña, garantiu que a Xunta seguirá traballando para habilitar máis autovías de balde, aproveitar as vantaxes das novas tecnoloxías para reducir a siniestralidade ou reforzando o control das infraestruturas. “É o camiño a facer”, defendeu para concluír, xa que argumentou que este compromiso da Xunta coas comunicacións que son da súa competencia lle dá “autoridade e fortaleza” á hora de reivindicar infraestruturas de “primeiro nivel” para Galicia e que dependen doutras administracións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando