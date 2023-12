Román Rodríguez destaca o papel das asociacións de Amigos do Camiño de Santiago na construción da mellor Galicia da nosa historia contemporánea

Reciben o recoñecemento as asociacións da Santa Cruz de Cuenca, de Río Grande do Sul, mentres que o profesor Paolo Caucci obtivo a mención especial

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou hoxe no CGAC na entrega dos XXIV Premios Elías Valiña que nesta edición recaeron nas asociacións de amigos do Camiño de Santiago da Santa Cruz de Cuenca e de Río Grande do Sul de Brasil. Pola súa banda, o profesor Paolo Caucci obtivo unha mención especial.

O responsable autonómico de Cultura subliñou o papel destas entidades “na construción da mellor Galicia da nosa historia contemporánea”. Así mesmo, destacou o labor que levan a cabo para que cada itinerario sexa “máis universal, aberto e dialogante”. “De cara á celebración do vindeiro Xacobeo 2027, a cooperación de asociacións como as galardoadas hoxe é vital para seguir facendo do Camiño de Santiago a experiencia cultural máis importante do continente europeo”, afirmou.

Sobre os premiados, o representante da Xunta de Galicia gabou a tarefa de “revitalización, defensa, conservación e investigación” feita pola asociación de Cuenca sobre os Camiños que percorreu Fray Francisco de la Cruz, así como o seu labor para atender a todos os peregrinos a través do voluntariado social. No caso da asociación de Río Grande do Sul, o conselleiro puxo en valor o traballo feito por esta entidade para divulgar a figura do Apóstolo Santiago e asesorar a futuros peregrinos tanto en Brasil como en todo o continente latinoamericano.

Tamén tivo palabras para o italiano Paolo Caucci, ao que se referiu como “un dos maiores estudosos da Ruta Xacobea” que ten contribuído á promoción do Camiño de Santiago como itinerario cultural no Consello Europeo. “Todos vostedes deixan claro que os principios do xacobeo transcenden fronteiras e se converten en guías para calquera época e lugar”, engadiu.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando