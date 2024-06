Radiografía del sector de la construcción en Galicia: sueldos, horarios y empresas

Hacen falta entre 3.000 y 5.000 trabajadores en Galicia solo en el sector de la construcción. Y es que estamos ante un desafío: la jubilación de una de las generaciones de los mejores profesionales que tienen.

Profesionales como Luis Alvarellos. Él lleva 40 años trabajando. Empezó siendo un adolescente, aún tiene algunos años por delante. Nos explica que le gusta su profesión y que, por fortuna, las cosas han cambiado mucho… Cuando acabó EGB se metió aquí y relata que se hacían las cosas “de aquella manera”, con pocas medidas de seguridad y cargando pesos que, "cuando eres joven", no das importancia. Ahora los tiempos son bien distintos. Luis trabaja 8 horas. Se levanta temprano y allá se va, a la obra. En su caso, construcción de carreteras.

Paula Pájaro RivesSantiago 05 jun 2024 - 07:00

SALARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA

Según el convenio del sector de la construcción, el sueldo más bajo, de peón, ronda los 19.900 euros, 20.400 un ayudante o especialista de 1ª, un oficial de 2ª casi 21.000 y un capataz ronda los 21.800 euros al año. El encargado de obra pasa ligeramente de los 24.000 euros.

Luis nos explica que ahora el trabajo no come a nadie, se hace llevadero, aunque hay días duros… especialmente por el calor o, incluso, por las lluvias, porque trabajar todo el día con el traje de agua hace que sudes más o que estés húmedo más tiempo y eso es incómodo. Luis echa la vista atrás y ve cambios importantes. Él trabajó en la ampliación del aeropuerto de Barajas, nos dice que se pasaban larguísimas horas para sacar el trabajo cuanto antes, algo, hoy día, impensable. Luis no se lo piensa: volvería a dedicarse a lo mismo porque "uno tiene que hacer lo que le gusta".

Distinta imagen la del joven Rubén. Tiene 27 años, es de Vigo y empezó en el sector de las mudanzas, luego en las descargas del puerto y ahora, en la construcción. Nos explica que por recomendación de un amigo: se formó en la Fundación Laboral de la Construcción y ahora está con obras de canalizaciones de saneamiento, obra civil. Rubén es muy inquieto y no puede estar más contento en este sector.

Él cree que su salario es bueno y nos dice que podría independizarse, aunque de momento no ha dado el paso, quiere seguir creciendo.

EMPRESAS Y AFILIADOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA

¿Cuántas veces has tenido que llamar a un albañil, un fontanero o un electricista y no acaba de ir a casa? Tiene mucho trabajo.

En Galicia hay 80.700 afiliados en el sector de la construcción, de los que 27.000 son autónomos. Hay 8.360 empresas, que suponen el 10% del total de las empresas que hay en la comunidad gallega. Son datos del observatorio del sector correspondientes a 2023 y que proporciona la Fundación Laboral de la Construcción.

La mayoría de los trabajadores son hombres, pero las mujeres van ganando terreno. En Galicia hay 6.500 mujeres ocupadas en este ámbito , el 8,5% del total de las personas que trabajan en construcción.

Javier Santos es el responsable de una empresa de construcción de piscinas que lleva unos 30 años trabajando. Pide comprensión a la gente: "Al sector le afecta el tiempo: si llueve hay que suspender un hormigonado, las empresas de suministros tienen sus tiempos y no es tan sencillo como contratar más gente". ¿Por qué falta mano de obra? Desde la Federación gallega de la construcción han decidido, además, salir fuera a buscar mano de obra. Han contratado asesoramiento legal para poder captar trabajadores cualificados de América Latina: Perú, Venezuela o Colombia.

Javier cree que estamos ante cambios culturales, pero no cree que pase solo en la construcción: los talleres no encuentran mecánicos, los hosteleros demandan camareros y la construcción necesita de todo. Así que fían el futuro del sector a la formación cualificada y a la FP.