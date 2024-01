Publicada no DOG a nova convocatoria da Tarxeta Benvida para este ano

O orzamento total para estas axudas económicas dirixidas a familias que deciden ter un fillo ascende a 31,4 millóns de euros



Como novidade, concederase esta tarxeta a mulleres embarazadas a partir da 21 semana de xestación, coa finalidade de que as familias poidan utilizala para compras previas ao nacemento do bebé



Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2024

Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe publica as bases que rexen a concesión da Tarxeta Benvida para as familias con nenos nados este ano 2024. A Xunta destina a estas axudas económicas un orzamento total de 31,4 millóns de euros. de hoxe publica as bases que rexen a concesión da Tarxeta Benvida para as familias con nenos nados este ano 2024. A Xunta destina a estas axudas económicas un orzamento total de 31,4 millóns de euros.

Esta nova convocatoria, que se abre mañá, presenta dúas novidades importantes: A primeira é a concesión da Tarxeta Benvida a mulleres embarazadas a partir da semana 21 da xestación para que estas familias poidan utilizala en compras previas ao nacemento, posto que é un momento no que os pais xa adquiren produtos que necesitarán cando chegue o bebé, por exemplo: un berce ou un dispositivo para poder levalo no coche. Ata agora as mulleres embarazadas podían solicitar a tarxeta pero a concesión facíase unha vez que nacía o neno, e con esta novidade disporán da axuda xa durante o embarazo.

A segunda das novidades é a concesión da Tarxeta Benvida ás familias que acollan de xeito permanente a un ou máis menores de ata 3 anos de idade. O obxectivo desta medida é fomentar o acollemento familiar.

Con carácter xeral, a contía da axuda que reciben a través deste programa as familias que cumpren cos requisitos é de 1.200 euros por cada fillo durante un ano a razón de 100 euros ao mes. Esta contía duplícase para o terceiro fillo e sucesivos e increméntase un 25% para as familias que viven en concellos de menos de 5.000 habitantes. Así mesmo, a Tarxeta Benvida pode estenderse ata os 4 anos de vida do neno naqueles fogares especialmente vulnerables.





