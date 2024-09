Los problemas para el comercio de Galicia y cómo la Xunta intenta ayudar

"No podemos hacer frente a los grandes". Es la queja constante de quien se dedica al comercio. Todos citan el mismo nombre. El gigante digital por excelencia que llena de empresas de paquetería las calles y pueblos de todo el mundo. Contra esos precios, servicio de transporte y atención al cliente no puede hacer nada un pequeño establecimiento local. Pero eso no es sinónimo de quedarse con los brazos cruzados y a la espera de lo que dicte el destino.

El comercio en Galicia da trabajo a más de 107.000 personas y hay 24.000 negocios en la comunidad. El Director Xeral de Comercio de la Xunta, Gabriel Alén, recuerda el peso del sector: "Es un valor y un sector que está pasando por dificultades y tiene por delante grandes retos. Por eso, hemos de ser lo más efectivos posible con los recursos públicos". De ahí que la Xunta esté preparando una estrategia dedicada a impulsar el comercio y las plazas de Abastos de Galicia. Durante estos meses están teniendo reuniones en todas las provincias y con todos los agentes que puedan aportar de cara a mejorar el mundo comercial gallego.

LA ESTRATEGIA DE LA XUNTA

La administración gallega quiere tener listo en 2025 el plan que rija el comercio de toda la comunidad. Estrategias y líneas de acción para garantizar la supervivencia y buena marcha de todos los negocios que dan vida e imprimen carácter a las villas y pueblos.

La primera idea que nos cuentan desde la Xunta de Galicia se centra en la modernización y digitalización. Para esto, la administración autonómica ha puesto en marcha una orden de ayudas, también centrada en la sostenibilidad y la competitividad: "No podemos luchar contra grandes plataformas, pero sí consideramos que las herramientas digitales son imprescindibles".

Gabriel Alén también destaca el peso de la formación, consciente de que los comerciantes tienen el tiempo justo para esto: "El comerciante no tiene tiempo para grandes cursos d e muchas horas de formación, tenemos que ir a la formación a demanda, lo que ellos necesiten. Jornadas de motivación, jornadas muy concretas para emplear el tiempo del mejor modo".

Además, el producto entra por la vista y en esto el escaparate juega un papel fundamental: "La mejora estética del local, la modernización... sobre todo esto y más aspectos tenemos que intervenir".

Reconocen, desde la Xunta, en la necesidad de simplificar las órdenes de ayuda, "A veces son demasiado farragosas", para ponerle más fácil el acceso a los recursos públicos a los comerciantes.

Además, sobre los centros comerciales abiertos, se proponen simplificar también las líneas de ayuda y dar con las mejores acciones de fidelización para que sirvan de dinamizadores de cada entorno y de vertebradores de cada territorio, especialmente en el caso de las localidades más pequeñas.

Y es que el comercio se consolida también como atractivo turístico y como dinamizadores de núcleos rurales, dando un servicio de proximidad y calidad, que además contribuye a generar riqueza y a fijar población.

Desde la Consellería de Emprego de la Xunta, apuestan por seguir impulsando la mejora de las plazas de abastos y su certificación con el sello de Mercados Excelentes. Se trata de un sello de calidad con una línea de inversiones que supera el millón de euros.

Además, se está trabajando en un sello de Menú de Mercado que permita hacer campañas cruzadas entre las plazas de abastos y los restaurantes, ya que estos establecimientos son los mejores clientes de las plazas gallegas, conscientes de que la calidad de sus productos es el mejor que les pueden ofrecer a sus clientes.

El gobierno gallego quiere, además, potenciar la Fundación Artesanía de Galicia. Se trata de conseguir una planificación en la transformación digital, innovación y modernización que permita desarrollar un Mapa del Comercio de Galicia efectivo.

EL COMERCIO, ANTE LA FALTA DE RELEVO GENERACIONAL

Comercios que cierran no porque les vaya mal, sino porque no hay quién se haga cargo una vez los dueños se jubilan.

Es otro de los grandes desafíos: "Mis hijos tienen su vida, esto no va con ellos". Es otro de los problemas de los comercios de cualquier localidad.

Para intentar darle la vuelta a la tortilla, desde la Xunta anuncian un Plan de relevo generacional, con proyectos piloto en las cabeceras de comarca. Aquí, los polos de emprendimiento tienen mucho que decir, porque buscan casar oferta y demanda.

las necesidades de los comerciantes: "la fluctuación de precios, los elevados alquileres, más ayudas..."

José Luis Cepeda lleva más de 60 años tras el mostrador, en un negocio familiar del casco histórico de Santiago. Era su hermano quien se iba a hacer cargo de esta tienda de comestibles, pero no le gustaba estar encerrado, así que José Luis se puso al frente. Nos dice que le encanta el contacto con la gente día tras día.

Eso sí... Hay cosas que lleva mal. En su caso es la fluctuación de precios, todo un reto para el pequeño comercio.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Uno de los comerciantes más veteranos de Santiago nos cuenta cómo es su trabajo

Otro problema: un autónomo no puede enfermar nunca. Le va prácticamente la vida en ello... Nos lo cuenta Silvia, al otro lado del mostrador de una óptica en Santiago. Silvia lleva casi 8 años con su negocio.

Y otra pareja que se asienta desde hace poco en las calles de Compostela: Hace 4 años abrían su establecimiento de venta de bombones después de la pandemia, dos argentinos que quisieron emprender aquí. Karina echa en falta más ayuda de las administraciones, pero agradece la buena acogida de todo el entorno: aquí llegan visitantes, pero muchos compostelanos que quieren acertar con un buen detalle. Bombones de autor.