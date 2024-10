El presidente de Galicia, atrapado por una avería en un tren contesta a Óscar Puente: "Muy bien, ministro"

Trenes completos y más de una hora de lista de espera en la aplicación de Renfe.

En las últimas horas, se desbloqueaba por fin la venta de billetes de media distancia para noviembre y primera quincena de diciembre en Galicia y los pasajeros han tenido que esperar para adquirir sus billetes. Estudiantes, trabajadores o pasajeros que van de excursión.

En la mañana del jueves había más de 20.000 personas en cola, una cifra que se duplicó por la tarde. Algo ya avisado por la plataforma que representa a los usuarios habituales de Media Distancia en la comunidad gallega: "Esto es un desastre".

Los usuarios no pueden más. Alejandro Tesouro utiliza de manera habitual la conexión de renfe entre Santiago y Ourense y nos explica que aún queda la Navidad, lo que puede ser un quebradero de cabeza para el viajero frecuente que utiliza de verdad el tren como medio de transporte habitual entre ciudades o localidades: "Lo veníamos anunciando, que esto podía suceder. No era lógico que el mes de noviembre no estuviera disponible para planificar la vida laboral, estudiantil y de ocio o conciliación. Lo que vivimos fue una jornada donde todo se vino abajo. Más de una hora de espera. Todo eso afectando a la planificación de noviembre con trenes de viernes y domingos ya todos completos en el Eje Atlántico y corredor de Ourense y Santiago. Mucha gente quedó sin formalizar billete". Tesouto vuelve a reclamar una planificación eficaz al operador ferroviario y es que: "Todavía queda toda la Navidad. No sabemos si sacará una oferta de larga distancia en esas fechas, como el año pasado. Pero tememos que vuelva a ocurrir. Al final son épocas más demandadas".

EL PRESIDENTE DE LA xunta, "atrapado" en el tren a madrid

Y a esto hay que sumarle una imagen de las últimas horas.

En redes sociales, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, decía, en modo irónico, que “Pronto habrá akelarre en el parlamento Gallego y me volverán a reprobar en justa retribución". Lo decía con un enlace a una noticia donde se leía que la conexión entre Madrid y Vigo suma dos nuevos AVE y disminuye los tiempos de viaje en algo más de 20 minutos. Aunque en realidad no suma oferta, sino que son dos trenes que se sustituyen, eso sí, con mejoras para la población.

El presidente de la Xunta contestaba también a través de esta red social. En la imagen subida a X podemos ver a Rueda atrapado en el ave de Galicia a Madrid: “Leer al ministro sacar pecho mientras decenas de personas cogemos un tren en Ourense con una hora de retraso. Salimos y tras media hora parados en un puente volvemos hacia Ourense por avería. Y sin más información. Esta es la tónica habitual: suma y sigue. Muy bien, ministro”