David Gaudu se impone en la rampa final de Ceres; Vingegaard sigue líder

Por sorpresa y con un golpe de astucia en los últimos metros, el francés David Gaudu (Groupama FDJ) rompió el pronóstico para adjudicarse la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre San Maurizio Canavese y Ceres, de 134,6 km, en la que mantuvo el liderato el danés Jonas Vingegaard.

No estaba en las quinielas por el triunfo en Ceres, la apuesta era Pedersen o Ciccone, pero Gaudu (Landivisiau, 28 años) fue más listo que nadie en los últimos metros y ganó la partida por velocidad al danés y al propio maillot rojo, Jonas Vingegaard, quien retuvo el liderato con el mismo tiempo que el francés.

Gaudu, doble ganador de etapa en la Vuelta 2020 (Farrapona y Covatilla), alzó los brazos tras hacer un "interior" en la última curva que le colocó en bandeja su victoria profesional número 12. Marcó un tiempo en meta de 2h.59.24 a una media de 43,7 km/h. No era el favorito, pero rió el último y mejor.

Vingegaard se metió en la "pomada" y disputó la victoria. Se le escapó ese objetivo, pero mantuvo la roja, en parte un honor y en parte un compromiso que quita tiempo en los protocolos posetapa. Le sigue Gaudu, Ciccone a 8 segundos, a 14 Bernal, a 16 Pidcock y un grupo con Hindley, Buitrago, Jorgenson, Ayuso y Almeida.

El Lidl Trek controla la fuga para jugar la baza de Pedersen

La última etapa por suelo italiano en su totalidad ofrecía media montaña y un final elevado interesante. La salida fue peculiar, literalmente al esprint. Apenas bajó la bandera del director un grupo salió de estampida de la pequeña localidad de San Maurizio Canavese. Cuatro quedaron delante, Quinn, Verre, Van Boven y Gamper, pero controlados por el Lidl del favorito del día, el danés Pedersen.

El interés principal estaba en el ascenso a Issiglio (2a, 5,5 km al 6,5), antes del ecuador de la etapa. Otro aliciente era lograr el maillot rojo, en oferta por parte de Vingegaard, pues ni al danés ni a su equipo les interesa asumir el estrés que supone llevar el liderato. La prenda quema en la espalda del ciclista nórdico a estas alturas de la Vuelta.

El Lidl llevó el peso en la subida a Issiglio para tratar de eliminar a Philipsen, maillot verde y rival de Pedersen, pero el ritmo no fue suficiente para doblegar al belga, quien tras pasar ciertos apuros subiendo enlazó con el grupo en el descenso. La fuga, con el líder de la montaña, Alessandro Verre, y Sean Quinn delante, reforzó la ventaja en el alto a 2.21 minutos.

El trabajo incesante del Lidl tirando del pelotón puso en bandeja una bonificación de 2 segundos para Pedersen en el esprint intermedio de Courgné, localidad piamontesa donde residió el colombiano Egan Bernal en su periodo de formación, a la vez que castigaba las fuerzas de Philipsen en los ascensos.

Con Carlos Verona de locomotora, el pelotón terminó por atrapar al excampeón estadounidense en ruta Sean Quinn, último superviviente de la aventura del día, a 19 km de la pequeña localidad de Ceres, de apenas 1.000 habitantes, situada en el Valle de Lanzio, rodeada de la belleza de los Alpes Graianos.

Gaudu sorprende en un intrépido final

La etapa entró en la zona caliente en permanente ascenso hasta la última línea en Ceres (4a, 2,6 km al 3,6). Tensión al alza en un pelotón sin control, numeroso, con muchos aspirantes a ganar la etapa y vestir la roja. El Lidl ya no dominaba con mayoría, y tanto el Bora como el UAE de Ayuso y el Visma de Vingegaard movían sus peones en la subida por las estrechas carreteras del valle.

A punto de afrontar la subida real, el Movistar se apuntó a la ruleta de la fortuna en busca del éxito del venezolano Aular. Control, marcaje, miradas, acelerones y cuchillos entre los dientes en la brega. Campenaerts (Visma) tensó el ritmo, pero Ciccone respondió poniéndose en la proa del grupo.

Todo preparado para concretar el trabajo de todo el día del Lidl Trek. Ciccone lanzó a Pedersen, el danés tomó la delantera, ya veía la pancarta de meta, pero en la última y decisiva curva anterior Gaudu emuló a los motociclistas de Moto GP para hacer un interior de categoría, suficiente para remachar su tercera etapa en la Vuelta.

"Pensé por la mañana que yo también podía ganar esta etapa, aunque el favorito fuese Pedersen. Él se anticipó, pero yo lo dí todo y acerté. Estoy muy feliz, otro éxito en la Vuelta", dijo Gaudu. Y tenía razón. ¿Por qué no?.

De Italia a Francia y salto a España

Este martes la cuarta etapa de la Vuelta se disputa entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), con un recorrido de 206,7 km. Jornada que empieza en Italia y termina en Francia, para después volar hasta Figueres (España) para la crono por equipo del miércoles.

Etapa de media montaña con 3 puertos concentrados en los 76 primeros km, todos de segunda. Para empezar Exilles (5,6 km al 5,6), para seguir con el Col de Montgénevre (8,3 km al 6,1) y finalizar con el Col de Lautaret, puerto "Tour" de 13,8 km al 4,3. El final en ligero ascenso será otro ascenso