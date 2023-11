O I Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza recae en Amancio Prada, Lupez Gómez e Roberto Morales

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, destacou o éxito do certame literario convocado co apoio do Goberno galego

“Desde a Xunta seguiremos traballando nesta dirección porque creemos que Vigo necesita recuperar a posición que tivo nas vangardas culturais”, sinalou

Vigo, 7 de novembro de 2023

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, participou este martes no anuncio do fallo do I Premio Internacioal de Poesía Carlos Oroza convocado co apoio do Goberno galego para celebrar o centenario do nacemento do escritor. Durante o acto no local da Asociación Évame–Oroza, no Casco Vello Alto, coñecéronse os premiados: Amancio Prada (mellor iniciativa musical de divulgación da poesía), Guadalupez Gómez Arto (premio de poesía na modalidade de galego) e Roberto Morales Miranda (premio de poesía na modalidade de castelán).

A representante autonómica destacou o éxito do certame literario, tanto pola calidade das obras presentadas como o número de escritores que se presentaron ao concurso, máis de 1.000 obras de todas as partes do mundo. “Desde a Xunta seguiremos traballando nesta dirección porque creemos que Vigo necesita recuperar a posición que tivo nas vangardas culturais”, sinalou.

Ana Ortiz estivo acompañada pola vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández–Tapias; polo presidente da Asociación Évame–Oroza, Xabier Romero; o presidente do xurado da modalidade de galego, Antonio García Teijeiro, e a integrante do xurado de castelán Patricia Meira, ademais doutros membros do colectivo.

A delegada territorial tamén salientou a reactivación cultural do barrio histórico vigués grazas á iniciativa da Xunta a través do Consorcio Casco Vello. “Somos testemuñas da rehabilitación

recuperado polo empeño deXabier Romero e Marta Fernández–Tapias. Non foi nada doado, pero reactivouse o barrio histórico co concurso celebrado e o traballo continúa adiante”, apuntou.

GAÑADORES DO I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA CARLOS OROZA

O traballo musical de Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) como compositor e intérprete tivo sempre unha base literaria que, ao longo da súa discografía, foi conformando un percorrido antolóxico pola lírica peninsular, desde as Cantigas dos primeiros trobadores galego–portugueses (Ss. XII e XIII), pasando polo Romancero, Juan do Enzina, Jorge Manrique, San Juan da Cruz, Santa Teresa, Gustavo Adolfo Bécquer e Rosalía de Castro, ata autores contemporáneos como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Luis López Álvarez, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre, e do propio Amancio Prada. Entre outros galardóns, recibiu a Medalla Castelao de Galicia (1995), Premio Castela e León das Artes (2005), Grand Prix du Répertoire Sacem (París, 2008), Premio Tenco (San Remo, 2010), Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes (2011) Premio dá Cultura Galega (2019) VII Premio de Cultura da Universidade de Sevilla (2020) European Guitar Foundation (2021).

Premio de Poesía en Galego: GuadaLupe Gómez Arto, por “Herbario da noite pecha”

Guadalupe Gómez Arto, nada en Fisteus (Curtis) en 1972, é unha poeta e xornalista galega, coñecida como Lupe Gómez. Publicou libros de poesía como Pornografía (1995), Camuflaxe (2017), Caracois de Belvís (2020) ou Montaña Ioga (2022). Obtivo, entre outros, os premios Johán Carballeira, Premio da Crítica, Miguel González Garcés e Fiz Vergara Vilariño. É autora da narración autobiográfica Fisteus era un mundo (2001) e do epistolario Fosforescencias (2019). Con Salón de Té (Xerais, 2023) gañou o XI Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey.

Roberto Morales Monterríos, que firma as súas obras como Morales Monterríos, naceu en Chile, no ano 1970. Este poeta, e panadeiro, publicou os libros Antichton (2000), Pantheon (2004), Príncipe de Chile (2007), Hécate (2009), Popol Vudú, Libro 1,Nómade in Chile (2017), Poemas de amor do obreiro John Bágoas. Os seus grandes éxitos (2018), O Tabo Che King (2022), NODO (2022). En 2022 resultou gañador do Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador co libro NODO, o mesmo ano obtén o XXII Premio de poesía Vicente Núñez (España), co seu libro Seda–Sade. A súa obra caracterízase por achegar diversas propostas que non teñen á tradición literaria como punto de partida, e que son elaboradas con elementos de diversos ámbitos e disciplinas.









