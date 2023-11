O plan de mellora de bibliotecas escolares beneficia a 820 centros este curso

A Xunta destina 1,5M? a colexios e institutos para renovar fondos e espazos de lectura

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, gaba a importancia destes espazos na contribución á mellora da calidade educativa

A representante da Xunta abre as Xornadas de Bibliotecas Escolares que congregan un milleiro de docentes en Santiago para intercambiar boas prácticas neste eido



Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe) volve medrar este curso ata acadar os 820 centros educativos beneficiados, 28 deles de nova incorporación, tal e como avanzou esta mañá a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, con motivo da apertura da Xornada de Bibliotecas Escolares de Galicia que congrega en Santiago de Compostela a un milleiro de docentes para debater e intercambiar experiencias neste eido.

A representante da Consellería de Educación destacou o “importante” apoio da Xunta aos colexios e institutos que participan no programa, que reciben un total de 1,5M? para a mellora destes espazos educativos que, en palabras de Judith Fernández, “exercen un papel fundamental na mellora das competencias académicas dos rapaces ao tempo que contribúen a reforzar a calidade do conxunto do sistema”.

Tamén salientou a aposta polo rural nesta convocatoria (coa mesma puntuación, prioriza as bibliotecas situadas en concellos de menor poboación) e pola adquisición de materiais en língua galega (como mínimo o 50% dos fondos mercados deben estar en galego) e dos destinados á atención da diversidade.

O obxectivo desta iniciativa

é, por tanto, continuar mellorando estes espazos, a través da renovación dos seus recursos, para impulsar a comprensión lectora, o uso das bibliotecas como laboratorios creativos de aprendizaxe ou o estímulo do hábito lector entre toda a comunidade educativa.

Así pois, grazas ao financiamento da Consellería, os 28 centros de nova incorporación (a razón de 15 na provincia da Coruña, catro na de Lugo, dous na de Ourense e sete na de Pontevedra),

poderán actualizar os fondos documentais da súa biblioteca escolar, renovar o mobiliario e adquirir novo equipamento que consideren necesario.

CEIP Plurilingüe de Prácticas

CIFP Paseo das Pontes

CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

CEIP Gonzalo Torrente Ballester

CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

CEIP Ramón María del Valle–Inclán

CEIP Plurilingüe Xuño

EOI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla

CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

CEIP Virxe de Covadonga

CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

CEIP Plurilingüe de Caldelas

CEIP de Fonte Escura

CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade

No caso dos centros que renovan o programa, reciben axudas para fondos, para renovar mobiliario e outros equipamentos, ou para gastos de funcionamento, en función do seu ano de incorporación ao programa. Ademais, todos eles reciben formación específica, así como asesoramento a través da asesoría de bibliotecas escolares da Consellería.

Precisamente co obxectivo de seguir afondando na mellora dos espazos de lectura dos centros e incentivando a súa constante actualización, un milleiro de docentes danse cita hoxe nun encontro de bibliotecas escolares con distintas sesións e obradoiros ao longo de toda a xornada que servirán para analizar o papel das bibliotecas, afondar en novos programas de mellora e innovación e no intercambio de experiencias e boas prácticas.

Entre os relatores participantes cómpre destacar a presenza do pintor, ilustrador, guionista e director de animación Miguelanxo Prado, os ilustradores Xosé Antón Villaverde e Jorge Campos, a bibliotecaria Sira González e os investigadores Daniel Cassany, Xabier Martínez e Xulia Pisón.





