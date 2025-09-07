El motivo especial por el que Baiuca se emociona con su primera actuación en Argentina

La Xunta de Galicia prepara una gran programación musical y cultural en Buenos Aires el próximo mes de octubre, dentro del programa ‘Saborea Galicia Calidade’. Dos grandes conciertos encabezarán esta iniciativa: Luz Casal, que actuará el 12 de octubre en el Palacio Libertad, y Baiuca, que se subirá al escenario el 10 de octubre en la sala Groove de la capital argentina.

Una programación para mostrar la Galicia más auténtica

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, junto al secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presentaban en Santiago de Compostela los detalles de estos conciertos, que forman parte de una programación más amplia que combinará música, gastronomía, catas y otras actividades culturales.

Este programa especial se enmarca en la celebración del Día Nacional de España, donde Galicia será la región invitada de honor por la Embajada de España en Argentina. La hispanidad en Argentina se celebrará con acento gallego.

Además, las acciones culturales y promocionales se extenderán también a Montevideo, Uruguay, buscando consolidar la presencia internacional de Galicia y fomentar colaboraciones económicas y culturales.

Luz Casal y Baiuca: tradición y vanguardia gallega

José González destacó la importancia de contar con dos artistas de perfiles complementarios. Luz Casal, un referente y embajadora universal gallega, ofrecerá un repertorio que incluirá clásicos como Negra sombra y sorpresas como Todo cambia, la famosa canción chilena popularizada por la voz argentina de Mercedes Sosa.

En el caso de Luz Casal no será la primera vez en Argentina, pero comparte que será un momento muy especial, de encuentro con gallegos y argentinos.

Por su parte, Baiuca traerá una propuesta más contemporánea, combinando la tradición musical gallega con sonidos vanguardistas, acercando la cultura gallega a las nuevas generaciones. Será su primera vez en Argentina, y en sus actuaciones contará con la colaboración de las cantareiras y la voz de Antía Muíño, con temas como su popular Morriña.

Para Alejandro Guillán, Baiuca, será una actuación muy especial. Su primera vez en el país: “Mi pareja es argentina y de ascendencia gallega, así que va a ser muy emotivo para mí llevar mi música a ese país”.

Ambos conciertos serán gratuitos y de acceso libre, con un aforo aproximado de 1.600 personas en cada evento.

‘Saborea Galicia Calidade’: más que música

Esta iniciativa no solo es musical. ‘Saborea Galicia Calidade’ es un evento pionero en la promoción internacional de la gastronomía gallega y sus productos de alta calidad. Dirigido especialmente a profesionales y medios especializados, busca potenciar la visibilidad y presencia de los productos gallegos en los mercados de Argentina y Uruguay.

Antonio Rodríguez Miranda es el Secretario Xeral de Emigración

La programación mostrará la autenticidad del mar y la tierra gallega, la excelencia de sus vinos y la creatividad de sus cocineros, muchos certificados con el sello Galicia Calidade, que reinterpretan la tradición con una mirada moderna y global.

Un homenaje a la diáspora gallega

El conselleiro resaltó que esta programación es también un homenaje a las gallegas y gallegos que cruzaron el Atlántico llevando consigo la esencia y la identidad de Galicia. Además, contribuye a reforzar los lazos culturales y emocionales con la comunidad gallega en el exterior, acercando la Galicia actual, orgullosa de sus raíces y abierta al mundo.

Con esta apuesta cultural, la Xunta refuerza su compromiso con la promoción internacional y la difusión de la riqueza de Galicia, haciendo que su presencia brille en uno de los escenarios más importantes para la diáspora gallega.