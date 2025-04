Los licores gallegos que triunfan en Madrid: "Galicia vende"

Javier Pateiro es el rostro que uno se encuentra al pasar por el stand de Galicia y detenerse en licores y aguardientes: "Galicia vende... Cualquier tipo de producto. Es importantísimo. Estamos bajo el paraguas de la Xunta y aquí hay una colonia importante de gallegos. Nosotros damos un buen producto, con un valor añadido. Venir con Medio Rural es clave".

Javier nos habla desde su experiencia en Augavella: "Venir a Madrid y tener representación, para nuestra empresa es muy importante". Su empresa tiene casi 20 años. Creada por su suegro, Javier nos comenta que él forma parte de una estirpe de emprendedores: "Nos dejó esto como un legado. Aquel puesto de trabajo que es una empresa y que va bien... es el mejor puesto de trabajo. Un legado maravilloso".

Ellos forman parte del sello Galicia Calidade y la IGP Orujos de Galicia: "Las mantas que nos arropan". Dentro de la DO nos habla del licor de orujo, aguardiente envejecido, licor de hierbas... Marcas premiadas en las catas de la Xunta de Galicia: "La reseña que más me gusta es que me digan que, de lo industrial, es lo mejor que han probado".