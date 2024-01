Kyliam, primeiro bebé nado en Galicia no ano 2024

Naceu no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ás 00:00 horas e pesou 3,420 kg

Kyliam é o nome do primeiro bebé nacido en Galicia no ano 2024. O nacemento tivo lugar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ás 00:00 horas cun peso de 3,420 kg. A súa nai e o seu pai son unha parella primeiriza do Concello de Gondomar.

A segunda en nacer en Aninovo foi Cloe, tamén no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ás 00:04 horas e cun peso de 2,905 kg. É a segunda filla dunha parella do Concello de Salvaterra do Miño.

O terceiro nacemento de Galicia do ano foi Paula, ás 00:10 horas. A súa nai, Corina, deu a luz no Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña e a bebé pesou 2,640 kg.





