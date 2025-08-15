Isacio sobrevivió a un ictus en pleno incendio forestal en Galicia: "Me salvaron la vida"

¿Te imaginas estar viendo como avanza el fuego desde tu ventana... y que te dé un ictus? No es una situación hipotética: le ocurrió a Isacio Sanchidrián hace unos días en Ponteceso. Él es de Madrid y por segundo verano consecutivo se vino con su mujer a esta localidad coruñesa. No se esperaba tener que asistir al avance del fuego desde tan cerca, "lo viví como algo trágico", asegura. Pero mucho menos, sufrir además una emergencia de salud.

"Estaba absolutamente solo...no tenía a nadie y sólo pude balbucear algo al teléfono con mi esposa... pero ella entendió que tenía un ictus por la falta de coherencia en lo que decía", explica. Ella había vuelto a Madrid por un tema familiar y desde allí se puso en contacto con amigos en Ponteceso. A partir de ahí, el operativo de rescate se puso en marcha.

evacuación entre el fuego y la humareda

Isacio nos contó en COPE Galicia que no se enteró prácticamente de nada durante el traslado, pero que viendo después los vídeos, fue consciente del esfuerzo que hicieron muchas personas para salvarle la vida: "la fila de coches atravesó una carretera en llamas...llamas a al derecha, llamas a la izquierda... una cantidad de humo que no permitía ver más allá de unos metros de distancia... sólo para salvarme la vida!" insiste una y otra vez.

Nunca agradeceré lo suficiente lo que hicieron por salvarme la vida Isacio Sanchidrián Turista rescatado en Ponteceso

Dos días estuvo Isacio ingresado en el hospital. Afortunadamente las secuelas que dejó el ictus no fueron graves y él dice que es consciente de que fue gracias a la rápida intervención de los efectivos de la Guardia Civil. En cuanto tuvo fuerzas, se acercó junto a su mujer al cuartel de la Benemérita en Carballo para darle las gracias en persona a los agentes.

La pareja se quedará todavía unos días disfrutando de Galicia, porque a pesar del fuego, "el noventa y cinco por ciento de la zona se ha salvado y es un sitio donde merece la pena vivir" asegura.

Algo más de 76 hectáreas se quemaron en este fuego de Ponteceso, que quedó extinguido después de cinco días. En la localidad se registraron a comienzos de agosto simultáneamente hasta tres incendios distintos que afectaron a más de 200 hectáreas.