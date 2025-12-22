Los gallegos jugamos 83 euros por persona en la Lotería de Navidad, que reparte 2.772 millones

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid, marcando el inicio oficial de las fiestas. Este año, el sorteo reparte 2.772 millones de euros en premios, lo que supone un incremento de setenta millones respecto al año pasado.

Los loteros, en situación límite

Sin embargo, la celebración coincide con un momento crítico para los loteros, que denuncian la situación límite que atraviesa el sector. La principal queja es la congelación de las comisiones por la venta de décimos, que no han variado en más de veinte años.

Jesús Camuñas, propietario de una administración en el centro histórico de Lugo, explica que cobra un 4,5 % por cada décimo, el mismo porcentaje que hace dos décadas. Mientras tanto, todos los costes, como el combustible, los suministros o la alimentación, no han dejado de subir.

Una realidad que, según advierte Fernando Toubes, librero y punto de venta mixto, amenaza la viabilidad de muchos de los casi 11.000 puntos de venta que hay en España. Toubes afirma que "muchos negocios se ven obligados a reducir personal para poder seguir abiertos", poniendo de manifiesto el impacto laboral de la crisis.

Esta situación pone en riesgo la viabilidad de muchos puntos de venta" Fernando Toubes Responsable punto de venta mixto

De cara a la campaña de Navidad, Camuñas también ha detectado un cambio en el patrón de ventas. El lotero lucense señala que "noviembre fue fuerte, pero diciembre más flojo", describiendo una desaceleración en el último mes.

Lotería de Navidad

Guía de premios y cobro

El premio más esperado, el Gordo, reparte 4 millones de euros por serie. Le siguen un segundo premio de 1.250.000 euros, un tercero de 500.000 euros, además de dos cuartos y ocho quintos premios.

Los afortunados podrán cobrar sus premios desde la tarde de este mismo lunes y tendrán de plazo hasta el 23 de marzo de 2026. Los importes inferiores a 2.000 euros se pueden abonar en las propias administraciones de lotería, incluso a través de Bizum, mientras que los premios iguales o superiores a esa cantidad se gestionan en BBVA y CaixaBank, sin que apliquen comisiones.

En cuanto a la fiscalidad, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra, Hacienda aplica una retención del 20 %.

¿Cuánto gastan los GALLEGOS?

Este año, el gasto medio por persona en España se sitúa en 76 euros. Sin embargo, en Galicia la cifra asciende a 83 euros, colocándose entre las comunidades autónomas que más invierten en el sorteo, aunque por detrás de Castilla y León, Asturias y La Rioja.

Dentro de Galicia, la provincia de Lugo lidera el gasto, con más de 105 euros por habitante. Le siguen A Coruña, con casi 90 euros; Pontevedra, con alrededor de 80; y Ourense, con 61 euros. Como dato histórico, Madrid es la región más agraciada con 'el Gordo', mientras que Melilla nunca ha recibido el primer premio.