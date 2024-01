Galicia despediu o ano 2023 cun mes de decembro cálido e normal en canto ás precipitacións

O avance do último informe climatolóxico de Meteogalicia conclúe que foi un período sen grandes anomalías térmicas pero con mínimas algo máis altas do agardado

As chuvias importantes que caracterizaron a primeira metade do período se viron compensadas cunha segunda quincena de predominio anticiclónico

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2024

Galicia rematou 2023 cun mes de decembro cálido en canto ás temperaturas e

dentro da normalidade no que respecta ás precipitacións rexistradas. Así se recolle no

avance do último informe climatolóxico mensual elaborado por Meteogalicia e que foi publicado hoxe mesmo.

Neste sentido, o último mes do ano non presentou grandes anomalías aínda que si tivo dúas partes climatoloxicamente ben diferenciadas. Así, a primeira quincena viu marcada por precipitacións importantes sobre todo na fachada Atlántica e temperaturas altas para a época; mentres que nas últimas dúas semanas predominaron as situacións anticiclónicas, que deixaron menos chuvia e xornadas de frío intenso polas noites.

En canto á temperatura media, situouse 0,3 graos por riba do esperado tendo en conta os rexistros obtidos nas estacións galegas máis representativas durante o período de referencia 1981–2010, o que fai que se considere un mes cálido no conxunto de Galicia. Con todo e malia que non houbo grandes anomalías térmicas, os valores mínimos foron algo máis altos do agardado, cunha desviación de 0,6 graos con respecto á media.

Por zonas, as temperaturas medias mínimas máis baixas en decembro oscilaron entre 0,4 e 1,4 graos en gran parte da provincia de Ourense mentres que os valores máis altos das máximas ?entre 14,4 e 14,9 graos? rexistráronse na fosa Padrón–Tui, nos arredores do Golfo Ártabro e na Mariña lucense central e oriental.

Da análise das precipitacións conclúese que decembro foi un mes normal en moitos puntos da Comunidade, apenas un 3% por debaixo do valor climático habitual. A chuvia media acumulada foi de 187 l/m2 e o precedente máis seco foi decembro de 2018.

No relativo á distribución das chuvias, os valores máis altos concentráronse nas serras litorais ?entre 340 e 410 l/m2? mentres que os máis baixos rexistráronse en puntos da Mariña lucense, no sur de Lugo e no sur e leste da provincia de Ourense.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando