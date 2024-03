Un experto habla claro sobre el cambio climático en Galicia: "Hay que adaptarse..."

Las temperaturas van a seguir subiendo en Galicia, en opinión de Alberto Martí, profesor en la facultad de Geografía de la Universidad de Santiago (USC) y presidente de la Asociación Española de Climatología.

"No queda otra que adaptarse", explica en una entrevista en Herrera en Cope en Galicia. Los organismos internacionales fijan la subida de temperaturas en 1,4 grados de media y el proceso no puede frenarse. "No hay marcha atrás, hay muy pocas posibilidades de que las temperaturas medias bajen".

El pasado mes de enero se registraron valores máximos de 25 grados en la mitad sur de Galicia, y durante varias jornadas las mínimas estuvieron por encima de los 10 grados.

En su opinión el cambio climático es indudable a la vista de los datos que vamos sumando año tras año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunciaba estos días que este febrero ha sido el tercero más cálido desde 1961.

El mes de marzo, sin embargo, ha comenzado con frío y nevadas en zonas altas que no habíamos tenido aún este año en Galicia.

Como consecuencia de la subida media de las temperaturas se está produciendo un cambio de cultivos en Galicia. Cada vez hay más superficie plantada de vid y se extienden otras especies como el aguacate, con explotaciones en la zona del Rosal, en Pontevedra, y en todo el litoral hasta Ortigueira, en el norte de A Coruña.

Alternancia de sequías con periodos muy húmedos

Con relación a la alternancia de periodos con mucha lluvia (estos últimos meses han sido muy lluviosos en Galicia) Martí tiene dudas de que se puedan atribuir al efecto del cambio climático. "Esos periodos han existido siempre, las sequías pueden producirse en cualquier parte del año", explica.

"Los meses de mucha lluvia y las sequías forman parte del clima normal en la fachada atlántica".