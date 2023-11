Ethel Vázquez convida os enxeñeiros de camiños a participar dos retos que afronta Galicia con infraestruturas e servizos que garantan un lugar mellor para vivir e para traballar

Vázquez Mourelle sinala o reto de acadar unha terra sostible e cada vez mellor vertebrada por dentro e mellor conectada por fóra

Pon en valor o proxecto da terminal de autobuses intermodal que a Xunta executa na Coruña para sacar o máximo rendemento da alta velocidade, “que non acaba de chegar”, e que se debe acompañar dunha conexión ferroviaria con Ferrol “propia do século XXI”

Invita ao colectivo profesional a participar activamente na construción da sanidade pública, como o Novo Hospital Público da Coruña, que en pouco tempo comezará a materializarse cun investimento da Xunta de 500 M?



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, convidou hoxe aos enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos a participar dos retos que afronta Galicia para ser, cada vez, un lugar mellor para vivir e para traballar.

Vázquez Mourelle participou hoxe na entrega das Medallas ao Mérito Colexial do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Na súa intervención, a titular de Infraestruturas e Mobilidade citou, expresamente, o reto de acadar unha terra sostible e cada vez mellor vertebrada por dentro e conectada por fóra; con infraestruturas que garantan a mobilidade como un dereito universal; cun transporte público de calidade e intermodal; que avance na construción dos grandes centros sanitarios para blindar a sanidade do futuro; vele pola calidade das súas augas; e que continúe a ser referente de xestión ante as novas necesidades xurdidas do cambio climático.

Referiuse, concretamente, ao proxecto da terminal de autobuses intermodal que a Xunta está a executar na Coruña para conformar un gran centro de transporte público capaz de sacar o máximo rendemento da alta velocidade ferroviaria, “que non acaba de chegar”, e que se debe acompañar dunha conexión ferroviaria con Ferrol “propia do século XXI”.

Tamén convidou aos enxeñeiros a participar activamente na construción de sanidade pública. Lembrou que a Xunta avanza no Novo Hospital Público da Coruña, o Novo CHUAC, no que inviste 500 M? e que en cuestión de pouco tempo, dixo, vai comezar a materializarse.

“Estou segura de que canto máis nos impliquemos desde o noso colectivo profesional nesta materia máis atinada serán as solucións propostas”, concluíu.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando