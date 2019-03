El Bloque Nacionalista Galego ha vuelvo a llevar al Parlamento autonómico la defensa del gallego. A juicio de su portavoz, Ana Pontón, "para el Partido Popular hay una lengua de primera, que es el castellano, y otra de segunda, que es el gallego, que toleran en el ámbito privado pero rechazan para el público".

No es la primera vez que el nacionalismo gallego acusa al centro-derecha de ser "enemigo" del idioma autonómico. Tanto el BNG como En Marea y el Partido Socialista apoyan activamente a los colectivos que reclaman mayor presencia del gallego en las aulas o en la administración pública.

Feijoo: tener dos lenguas es una riqueza

Le respondía el presidente Núñez Feijóo a la dirigente nacionalista que "en Galicia tenemos dos lenguas, eso hace que seamos un pueblo rico y la riqueza no puede ser un problema" y añadía que "no me pida confrontación con este asunto", el gallego en Galicia sólo es un problema para aquellos que quieren que sea un problema".

Después, a través de Twitter el presidente autonómico volvía a defender el bilingüismo y proclamaba que "ya está bien de dar el carnet de mal gallego al que habla castellano y de mal español al que habla gallego".

Xa está ben de dar o carné de mal galego a quen fala castelán. Ya está bien de dar el carnet de mal español al que habla gallego. Xa está ben de dividir o país. Ya está bien de que las minorías quieran imponerse en contra de la convivencia, cordialidad y libertad de las mayorías pic.twitter.com/GPyJvBMWrf — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 13 de marzo de 2019

Precisamente en su comentario de esta mañana en Cope Galicia Carlos Luís Rodríguez reflexionaba sobre la vuelta al debate político de los asuntos lingüísticos. Eso sí, con una novedad. Si hasta ahora había dos bloques- el de los que defienden el bilingüismo y los que apuestan por el monolingüismo en gallego-, ahora se ha sumado una nueva postura, la de Vox y Ciudadanos, que aboga por el uso exclusivo del castellano.