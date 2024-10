¿Dónde acaba la ropa que reciclamos en contenedores de Galicia?

Si te das un paseo por tu municipio, seguramente habrás visto el contenedor de la ropa, lo habrás visto y, con un poco de suerte, lo utilizas. Esa chaqueta que hace años que no te pones, ese pantalón viejo que ha acumulado mucho polvo o ese jersey que ya no te entra. Eso todo cabe en el contenedor de ropa: "Tenemos dos sobrinas y aprovechan la ropa de mis hijas. A lo que se puede le damos una segunda vida". Otros nos indican que "Si está muy estropeada, lo usamos como trapos. Otra ropa que no usamos, va al contenedor de Cáritas, es muy raro que lo tiremos a la basura".

Sin embargo, los datos nos invitan a reflexionar: la industria textil de la UE produce actualmente 12 millones y medio de toneladas de residuos textiles al año y cada persona 12 kg de residuos en vestuario y calzado. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Dónde termina toda la ropa que desechamos?

La respuesta es depende. En este caso depende. Si la tiramos en la bolsa negra, la de toda la vida de la basura, termina en SOGAMA. Pero si va al contenedor de la ropa, su final depende del ayuntamiento.

EL CASO DE ARROUPA, EL PROYECTO DE CÁRITAS

Cáritas tuvo hace años la idea de dar trabajo a personas que lo necesitan con la ropa como protagonista. Su empresa de inserción social tiene contenedores en 61 municipios de Galicia.

Se trata de ARROUPA: en las calles y parroquias de esos concellos podemos ver un contenedor rojo con un corazón. Y es ahí donde podemos depositar bolsas cerradas con las prendas dentro. Después, empleados de Cáritas, esas personas que necesitan un trabajo, la recogen y la clasifican. Algunas prendas están en buen estado y van a las estanterías de las tiendas de segunda mano… otras corren otra suerte.

A ARROUPA llegan 7.000 kilos cada día de residuo textil, gestionan 1.700 toneladas al año, como nos explica la gerente Isabel Fraga.

EL CASO DEL CONSORIO DAS MARIÑAS, EN A CORUÑA

En otros concellos la gestión es complementaria… por ejemplo en 8 municipios de la comarca coruñesa: Abegondo, Bergondo, Sada, Carral, Culleredo, Cambre, Oleiros y Betanzos.

Aquí hay 63 contenedores distribuidos en estos municipios que conforman el Consorcio de As Mariñas.

Entrevista a Jesús Moreno, técnico de Medio Ambiente del Consorcio de As Mariñas

En lo que llevamos de año han recogido casi 300 toneladas de ropa para reutilizar o reciclar. ¿Y vale todo tipo de ropa? Pues, en principio sí, hasta la que está rota. Jesús Moreno, técnico de Medio Ambiente del ente comarcal nos explica: "Ropa, calzado, complementos, residuos textiles... prendas que ya no queramos".

Y, en líneas generales, depositamos correctamente. Solo hay un 5% de este residuo que no sirve. El resto, el 95% es recogido, de nuevo, por la empresa ARROUPA, de Cáritas.

La reutilizable se vende en las tiendas de segunda mano o se destina a colectivos vulnerables, pero hay alguna que por la normativa de calidad de España no se puede reutilizar aquí, pero sí en otros países: "Si ese material no alcanza niveles de calidad, diseño, para ser vendido en las tiendas sociales o para la entrega a colectivos vulnerables, se destina para exportación a terceros países para que ese textil pueda ser reutilizado".

UNA PLANTA PÚBLICA DE RECICLAJE TEXTIL EN GALICIA

En este contexto, en 2026 la Xunta espera que esté en funcionamiento la primera planta pública de reciclaje de textil en Galicia. Para ello, el gobierno gallego anuncia una inversión de 14 millones de euros para su construcción. Tendrá capacidad para tratar 3.000 toneladas, pero con previsión de llegar a las 24.000.