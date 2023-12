O delegado territorial e o xerente do consorcio visitan aos usuarios do centro de día de Portas

Reguera destacou a gran importancia destes espazos que permiten aos maiores manter unha vida activa tanto física como mentalmente

? O delegado e o xerente do Consorcio aproveitaron a visita a Portas para acudir á escola infantil Galiña Azul



Normal 0 21 false false false ES

Pontevedra, 28 de decembro de 2023

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e o xerente do Consorcio, Perfecto Rodríguez, visitaron esta mañá o Centro de Día de Portas para desexar un feliz ano a todos os usuarios e coñecer de primeira man, xunto ao alcalde do lugar, Ricardo Martínez, as necesidades e solicitudes dos maiores.

Reguera mostrouse moi interesado nas distintas actividades e rutinas que se levan a cabo no centro e comprobou o bo ambiente que hai entre os maiores. Da man dos responsables do centro, coñeceu aos usuarios que lle trasladaron o seu agradecemento pola visita e lle informaron da gran importancia que ten o centro nas súas vidas.

O delegado destacou “a labor imprescindible que fan estes centros de día onde os nosos maiores poden vir a relacionarse, entreterse e, en definitiva, manterse activos tanto física como mentalmente”.

Pola súa banda, o xerente do Consorcio destacou a labor dos profesionais “que cada día se encargan de que todo funcione correctamente e que fan un traballo impecable”.

Os políticos aproveitaron a visita a Portas para visitar tamén a Galiña Azul

onde varias decenas de nenos e nenas aprenden e xogan mentres os seus pais están traballando. “A conciliación familiar sempre é unha prioridade e estes centros teñen un papel moi importante”, concluíu Rodríguez.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando