El curioso efecto de la alerta roja en la ría de Betanzos, aguas teñidas de dorado

Galicia sigue con alerta roja en el mar por olas que superan los 10 metros de altura. Las autoridades piden precaución, no acercarse a espigones o zonas muy expuestas al mar y la flota de bajura está amarrada a puerto.

En A Coruña el ayuntamiento ha retirado los bancos de piedra del paseo marítimo para evitar que puedan ser arrastrados por el mar en la marea alta, en A Guardia la zona portuaria se ha llenado de la espuma que se forma al chocar el océano con las rocas.

Despedimos a #Ciaran e xa agardamos por #Domingos que o sábado deixará unha nova situación de temporal por vento e chuvia.



No medio quédanos o venres. Xornada desapracible, con chuvascos, pero sen avisos en terra nas horas centrais do día.



