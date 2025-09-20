El Andorra no puede derribar el muro del Mirandés

El FC Andorra cedió los primeros puntos en el Estadio de la FAF de Encamp al empatar a un gol contra un defensivo Mirandés que no remató a puerta en todo el segundo tiempo.

Al equipo del Principado sólo le falto el gol para obtener premio de su buen inicio de partido. Los de Ibai Gómez realizaron una gran puesta en escena y en el primer minuto Kim Min-su tuvo su primera ocasión con un remate envenenado que atajó en tres tiempos Igor Nikic.

Los locales monopolizaron el balón contra un Mirandés bastante defensivo. En el minuto 4, un centro de Marc Domènech por la derecha lo remató Kim Min-su en el punto de penalti y Nikic rechazo con una buena mano.

Cinco minutos después, el extremo coreano se volvió a marchar de Hugo Novoa y su disparo cruzado salió desviado. Y en el minuto 17, el mismo Min-su se quedó solo en una jugada de pizarra y el portero Nikic envió a córner.

Tanto dominio tuvo premio. En el minuto 21, un centro de Carrique por la derecha lo remató con un chut raso y colocado Dani Villahermosa superando al portero visitante.

El Mirandés de Fran Justo reaccionó y a los dos minutos Pablo López, de falta directa, obligó a lucirse al portero Áron Yaakobishvili. En el saque de esquina posterior Marc Domènech cometió penalti sobre Iker Córdoba. Alonso de Ena Wolf no dudó y pito penalti y después de consultar el VAR confirmó su decisión. Carlos Fernández fue el encargado de establecer el 1-1 definitivo.

El gol pareció dar confianza a los de Fran Justo y en el minuto 37 un centro por la izquierda de Iker Varela lo rechazo 'Bomba' de manera providencial y evitó el remate de Carlos Fernández en el área pequeña.

Y en los minutos de descuento, Pablo López, joven extremo cedido por el Valencia al Mirandés, probó con un remate desde fuera del área que rozó la escuadra. En la reanudación, el guión de partido no varió. Eso sí, los de Ibai Gómez no tuvieron tanta clarividencia en su juego. El Mirandés se defendió con bastante solvencia.

En el minuto 60, Olabarrieta se topo con el palo con un chut raso desde fuera del área y en la siguiente jugada de ataque, Dani Villahermosa realizó un pase al espacio libre para Jastin García, pero el exjugador del Girona la mandó fuera cuanto tenía todo a favor.

El internacional portugués sub-21 la volvió a tener después de una jugada individual, pero su remate, al primer palo, lo desvió Nikic con el cuerpo. El Mirandés de Fran Justo se dedico a defender y a perder tiempo y obtuvo premio sin rematar a portería en una segunda parte con muy poco juego y escaso fútbol.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - FC Andorra: 'Yaako'; Carrique (Uzkudun, m. 83), 'Bomba', Gael Alonso, Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa (Álvaro Martín, m. 64), Marc Domènech (Jastin García, m. 54); Olabarrieta, Min-su y 'Lauti' De León.

1 - CD Mirandés: Nikic; Hugo Novoa (Sergio Postigo, m. 52), Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Iker Córdoba ('Pica', m. 46), Medrano; Rafel Bauzà, Thiago Helguera; Pablo López (Aaron Martín, m. 79), Iker Varela (El Jebari, m. 68) y Carlos Fernández (Gonzalo Petit, m. 79).

Goles: 1-0: M.21 Dani Villahermosa y 1-1: Carlos Fernández, de penalti (26').

Árbitro: Alonso De Ena Wolf (comité aragonés). Amonestó a Min-su (m.8), Dani Ortiz -entrenador de porteros- (m. 68), Martí Vilà (m. 84) y roja directa a Daniel Soriano -nutricionista- (m. 91), del FC Andorra; y a Medrano (m.18), Martín Pascual (m. 31), Iker Córdoba (m. 34), Bauzà (m. 81) y Sergio Postigo (m. 84) del Mirandés.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio de la FAF de Encamp ante 3.931 espectadores.