Pedro Martín, especialista de datos de Tiempo de Juego, desvela el equipo que ha jugado como local en Primera en cuatro estadios diferentes

Durante esta temporada el Barcelona podría jugar como local en tres estadios distintos: Camp Nou, Montjuic y el Johan Cruyff. Una situación que no se suele dar en el fútbol español.

El Barça sigue trabajando a contrarreloj para tratar de terminar la primera fase de las obras, lo que permitiría la entrada de 27.000 aficionados entre la Tribuna y la parte del Gol Sur. En caso de que la aprovación del Ayuntamiento llegue a tiempo, podría jugar ante la Real Sociedad el 28 de octubre.

Por eso, el Barça podría jugar en prácticamente quince días en tres estadios distintos. El primero va a estar este domingo contra el Getafe, que se jugará en el Johan Cruyff, como ya sucedió en el partido contra el Valencia, donde el Barcelona goleó a placer.

El siguiente partido que tienen por delante será contra el PSG en la Champions. Hay que recordar que la UEFA no es tan permisiva como LaLiga y no se puede cambiar de estadio en la misma fase. Por eso, jugarán durante toda la liguilla en Montjuic, igual que hicieron la temporada pasada.

Por esta información, Pedro Martín hizo una pregunta a todos los oyentes de Tiempo de Juego: "Qué equipo ha jugado cuatro veces como local en distintos estadios?" En la segunda ronda, un oyente segoviano acertó el equipo. El Sevilla en la temporada 2002-2003. Los hispalenses jugaron en el Sánchez Pizjuán, en La Cartuja contra el Real Madrid, en el Carranza, contra el Mallorca, y en el Chapín de Jerez.

