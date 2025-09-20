Militao cumple con la palabra que le dio a su mujer antes del Real Madrid-Espanyol

El futbolista del Real Madrid, Éder Militão, se ha convertido en protagonista dentro y fuera del campo.

Su mujer ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con el jugador justo antes del partido, donde le ha prometido un gol. Como se ha comentado en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el central ha cumplido su palabra con un golazo.

Cordon Press Militao celebra su gol, en el Real Madrid - Espanyol

Una promesa premonitoria

La historia se ha hecho viral después de que su mujer, recién casados, compartiera el chat. En él, ella le desea un buen partido y él responde con una declaración de intenciones: "Ja mais, meu amor. Hoy vai ter un gol para voce" ("Jamás, mi amor. Hoy va a haber un gol para ti"). La premonición no ha podido ser más acertada, ya que Militão abrió el marcador con un tanto espectacular.

La anécdota en 'Tiempo de Juego'

En el programa 'Tiempo de Juego', el equipo de Paco González ha comentado la curiosa anécdota, destacando que el jugador "es un hombre de palabra".

El exjugador del Sevilla Pepe Prieto ha bromeado en directo sobre la situación, comparándola con su época de futbolista, cuando no existía WhatsApp.

"Te prometo, te prometo, te prometo que voy a intentar terminar el partido, que ganemos, portarme bien", ha recordado con humor el exdefensa sevillista sobre las promesas que él le hacía a su mujer.