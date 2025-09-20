Promesa cumplida
Militao cumple con la palabra que le dio a su mujer antes del Real Madrid-Espanyol
La pareja del defensa del Real Madrid ha compartido en redes sociales una conversación con el brasileño antes del partido del Bernabéu
1 min lectura
El futbolista del Real Madrid, Éder Militão, se ha convertido en protagonista dentro y fuera del campo.
Su mujer ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con el jugador justo antes del partido, donde le ha prometido un gol. Como se ha comentado en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el central ha cumplido su palabra con un golazo.
Una promesa premonitoria
La historia se ha hecho viral después de que su mujer, recién casados, compartiera el chat. En él, ella le desea un buen partido y él responde con una declaración de intenciones: "Ja mais, meu amor. Hoy vai ter un gol para voce" ("Jamás, mi amor. Hoy va a haber un gol para ti"). La premonición no ha podido ser más acertada, ya que Militão abrió el marcador con un tanto espectacular.
La anécdota en 'Tiempo de Juego'
En el programa 'Tiempo de Juego', el equipo de Paco González ha comentado la curiosa anécdota, destacando que el jugador "es un hombre de palabra".
El exjugador del Sevilla Pepe Prieto ha bromeado en directo sobre la situación, comparándola con su época de futbolista, cuando no existía WhatsApp.
"Te prometo, te prometo, te prometo que voy a intentar terminar el partido, que ganemos, portarme bien", ha recordado con humor el exdefensa sevillista sobre las promesas que él le hacía a su mujer.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.