El 112 Galicia recomienda precaución a la hora de coger el coche este jueves: podemos encontrar ramas en la calzada o incluso algún desprendimiento provocado por las lluvias como consecuencia de los efectos de la borrasca que afecta a la comunidad desde la tarde del miércoles.

Los bomberos de Santiago de Compostela retiraron de madrugada un árbol en la N-634. Cayeron ramas incluso en la AP-9 en Carral o en la A-52 en A Cañiza.

También en el Campus Sur de la Universidad de Santiago (USC) han caído ramas que están siendo retiradas desde primera hora. En la capital gallega una tormenta con granizo sorprendió a los conductores pasadas las 8 de la mañana.

"Nos cogió una granizada cuando íbamos en coche", explica una vecina en Herrera en Cope Santiago. "Los niños preguntaban por qué no se suspenden las clases".

Los parques siguen acordonados para evitar riesgos, tanto en Santiago como en A Coruña, Vigo o Lugo.

En total, según los datos del 112 han sido más de 500 las incidencias atendidas durante la madrugada como consecuencia de la borrasca. Más de 300 fueron por retirada de ramas de las vías públicas, también señales y cables del tendido eléctrico.

Precisamente la caída de cables ha provocado cortes de luz en Viso (Redondela) y también en Carballo (A Coruña). A media mañana de este jueves el número de hogares sin suministro se acercan a los 10.000. Las compañías suministradoras trabajan para solucionar las incidencias que afectan a la red.

Como indicencias destacadas en el moviliario urbano, en Pontevedra se desprendió una parte de la fachada de un edificio a las 23.30h en la calle Joaquín Costa, y en Abegondo (A Coruña) el techo de una piscina municipal pasadas las 20h.

En Cambre (A Coruña) se ha inundado la estación del tren y también un restaurante cercano.

Por lo menos hasta las 10 de la mañana no circulan trenes entre A Coruña y Ferrol ni entre Vigo y Ourense. Los trayectos se hacen en autobús. El resto de red ferroviaria de Galicia ha funcionado con normalidad durante la madrugada.

El aeropuerto de Santiago ha recuperado la normalidad después de una noche en la que fueron cancelados y desviados sucesivos vuelos.

Una conexión procedente de Canarias tuvo que ser desviada incluso al aeropuerto de Sevilla después de varios intentos de tomar tierra sin éxito.

Esta mañana sí han salido ya los primeros vuelos con destino a Barcelona o a Santa Cruz de Tenerife. Por la noche se cancelaron conexiones con Málaga o con Madrid por las fuertes rachas de viento que se registraban en el aeropuerto.

Este jueves va a tocar hacer balance de daños: en Vigo un árbol se cayó sobre varios vehículos que estaban aparcados en la calle, y durante la madrugada los bomberos de toda Galicia han tenido que salir a retirar ramas, señales y contenedores de basura que habían quedado en medio de la vía pública.

En la provincia de Lugo Ciarán ha dejado rachas de 150 kilómetros por hora y un reguero de incidencias, afortunadamente ninguna grave. También en Ferrol ha habido multitud de salidas de los bomberos para restablecer la normalidad. Los portalones de entrada a uno de los pabellones de la Feria Internacional de Muestras del Noroeste cedieron a la fuerza del viento y amanecieron derribados. En ese mismo recinto se vacunas estos días los mayores de 70 años contra la gripe y el covid.

?? Os serizos de emerxencias do Concello traballan arreo debido ós efectos da borrasca #Ciarán.

Preto de medio centenar as incidencias que precisaron intervención:

?? Caídas de árbores

?? Anegamentos en viais

?? Desprendemento de elementos urbanos

Alerta ?? en terra e ?? no mar pic.twitter.com/p6ldGM58lr