Cetmar emprende un novo proxecto no Perú para incentivar o consumo de produtos do mar e mellorar a seguridade alimentaria da poboación de Sechura

A acción, financiada pola Xunta de Galicia, incide na formación e sensibilización de técnicos, cidadáns e comunidade educativa sobre a importancia dunha nutrición saudable

Un equipo do Centro Tecnolóxico do Mar viaxa ao país peruano a primeira semana de novembro para participar en reunións institucionais e en actividades formativas e de cociña en vivo

O Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, dependente da Consellería do Mar,

está a traballar no Perú na mellora da seguridade alimentaria e nutricional da poboación, a través dun proxecto que incentiva o consumo de produtos do mar e incide na importancia dunha dieta saudable.

Financiada pola Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia, a acción desenvólvese na Baía de Sechura, na rexión peruana de Piura, e ven dar continuidade ás actividades desenvolvidas pola institución galega nesta zona do Perú en proxectos anteriores, no marco do Memorando de Entendemento subscrito no seu día entre o Ministerio de la Producción del Perú e a Xunta de Galicia.

Nesta ocasión, a través do proxecto SAN Perú, Cetmar ofrece formación a técnicos, así como no ámbito familiar e educativo, sobre o consumo apropiado dos produtos hidrobiolóxicos e a súa introdución nunha dieta rica en nutrientes e proteínas.

O traballo con 46 axentes comunitarios céntrase en fortalecer as súas capacidades sobre nutrición saudable en base aos devanditos produtos, de modo que posteriormente poidan formar e sensibilizar a súa vez á poboación sechurana neste aspecto. A formación

de oito centros escolares coa finalidade de transmitir estes coñecementos a 500 nenas e nenos do distrito de Sechura.

O obxectivo destas accións é mellorar o aproveitamento dos produtos do mar, que non son habituais na dieta dos fogares nin no almorzo que os nenos e nenas levan á escola, e sensibilizar así á comunidade educativa sobre a importancia e os beneficios do seu consumo.

Para elo desenvólvense actividades de cociña en vivo, que permiten mostrar receitas elaboradas con produtos hidrobiolóxicos para ser empregadas nos fogares, e elabóranse e propóñense menús escolares que inclúan produtos do mar. O proxecto prevé ademais visitas a empresas de cultivo e procesamento deste tipo de produtos, como a que 50 alumnos de Sechura realizaron xa á compañía Seacorp.

A través da posta en valor dos produtos do mar, o proxecto SAN PERÚ serve ademais para dignificar a actividade pesqueira, mellorando o concepto que a poboación escolar ten sobre ela, así como para a formación das mulleres, principais responsables da alimentación no ámbito familiar, tanto en nutrición saudable como en igualdade de xénero.

Ademais do desenvolvemento e posta en marcha dos programas de formación e sensibilización para técnicos, docentes e familias, e da elaboración de materiais informativos e menús escolares, o proxecto contempla un intercambio de experiencias entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o programa nacional “A Comer Pescado” do Ministerio de la Producción de Perú.

As actividades do proxecto SAN PERÚ, desenvolvido ao longo de 2023 e que terá continuidade ata marzo de 2024, enmárcanse dentro da Axenda de Seguridade Alimentaria que xorde do proxecto Sechura Recupera, no que CETMAR participou con anterioridade como colaborador.





