Casa Solla recibe o selo de garantía Galicia Calidade que certifica a súa aposta pola cociña de calidade e proximidade

Con esta nova incorporación, son xa máis de 37 os establecementos de hostalería que contan con este certificado de garantía no conxunto das máis de 150 empresas adheridas

A xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, xunto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, entregou o selo de uso da marca de garantía Galicia Calidade, dependente da Consellería de Economía, Industria e Innovación, ao chef Pepe Solla, responsable do restaurante Casa Solla. Deste xeito, certifícase o esforzo pola elaboración dunha experiencia gastronómica próxima e de gran delicadeza. O selo permitirá a Casa Solla incluír a nova sinalización, coa que se identifica ás empresas adheridas a Galicia Calidade, nas súas fachadas, así como engadir o distintivo nas diferentes accións para a súa promoción comercial.

Casa Solla

empezou en 1961 cando José e Amelia decidiron iniciar este proxecto que, aos poucos, conseguiron dar solidez cunha oferta de produto, como non podía ser doutra forma, en Galicia. A finais dos anos 80 incorporouse como cociñeiro Pepe Solla, un dos seus fillos, que logrou a Estrella Michelín para Casa Solla ese mesmo ano. Desde 2003 seguiu o seu camiño en solitario, co respecto á historia tanto dos seus pais como de Galicia, sempre cos valores que serviron de piar ao longo de todos estes anos: produto e calidez humana.

Ana Méndez, neste acto de entrega do certificado, salientou a aposta do restaurante Casa Solla pola cociña a partir de materias primas de proximidade cuns menús, Trasmallo e Piobardeira , que conmemoran dúas artes de pesca senlleiras de Galicia e denotan o compromiso cos produtos do mar, pero tamén coa horta da contorna. Coa entrega deste selo de garantía a Casa Solla , Galicia Calidade conta xa con 37 establecementos de hostalería que contan coa marca de certificación. Entre eles, cinco restaurantes que tamén teñen unha estrela Michelín .

Galicia Calidade é a marca de garantía que certifica a calidade dos produtos e servizos que, pola súa elaboración en Galicia, pola súa materia prima ou deseño galegos, merezan esta distinción. Na actualidade, conta con máis de 150 empresas adheridas, con máis de 780 produtos ou servizos avalados co selo de garantía, que engloban aos sectores agroalimentario, mar, turístico, xoieiro, industrial, xeotérmico e de planta ornamental.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando