La ciudad de Ourense y la norteamericana de Houston cuentan con una embajadora de ida y vuelta: Jane SKhonzby, una joven que vive su segundo año como auxiliar de conversación en Galicia. Tras una primera experiencia con una beca Fullbright decidió repetir, esta vez pidiendo ya expresamente como destino Ourense.

Apasionada del senderismo, Jane ha encontrado en el paisaje gallego y su gastronomía un gran atractivo, en contraste con su ciudad natal, donde la vida depende del coche. Afirma que la gente ha sido "muy acogedora" y, aunque Ourense es mucho más pequeña que Houston, le "encanta" la posibilidad de poder caminar a todas partes.

En su día a día, apoya a los profesores de inglés con juegos, prácticas de conversación y presentaciones culturales, como la que hizo sobre el Mardi Gras de Nueva Orleans. A cambio, tuvo la oportunidad de disfrutar del carnaval más ancestral de Galicia: "Fue una locura pero me gustó un montón, fui a Xinzo de Limia y a Verín a ver los cigarrones, las pantallas... Me encanta Galicia y la cultura de aquí" asegura.

se busca receta de empanada y de filloas

Sobre el nivel de inglés que se ha encontrado en el alumnado, asegura estar "muy orgullosa" porque "muchos tienen un nivel bueno, los de 5ª y 6º, como ya han estudiado unos años, cuando hablo con ellos me entienden más o menos" y afirma que tiene "mucha empatía con ellos" porque "es muy complicado expresarte a veces" en una lengua que no es la propia. El suyo, este curso, es el Ceip Plurilingüe As Mercedes, de la capital de las Burgas.

Jane dice que que nunca había pensado en ser maestra, pero con la e experiencia que está viviendo en Galicia non descarta dedicarse a la enseñanza de Español cuando volva a Houston. Igual, hasta puede que imparta clase de algo más que idioma: "quiero aprender a hacer empanada gallega y también filloas".

CEIP "As Mercedes" de Ourense Jane es auxiliari de conversación en el CEIP As Mercedes

Me encanta Galicia y la cultura aquí" Jane Skhonsby Auxiliar de conversación en el Ceip de "As Mercedes" de Ourense

00:00 Volumen Descargar Imagen Instagram CPI Uxío Novoneira Entrevista en Cope Galicia con el director del CPI de Pedrafita, Benjamín Longarela

Un apoyo fundamental en la Galicia rural

En Galicia hay este curso unos 700 auxiliares de idiomas como Jane, en centros con alumnado desde infantil hasta formación profesional, urbanos o rurales, como o CPI UXÍO NOVONEIRA de Pedrafita, donde en diez años han tenido apoyo de jóvenes llegados desde la India a Estados Unidos. Benjamín Longarela, el director lo considera un "apoyo fundamental".

Longarela subraya que para los niños de la zona, que no siempre tienen acceso a extraescolares de idiomas, la presencia del auxiliar es clave para "perder la vergüenza de hablar en inglés". Explica que la necesidad de usar el inglés para comunicarse con ellos y conocer sus experiencias en otros países "ayuda a que abran un poco también la mente".

Para nosotros es un recurso fundamental" Benjamín Longarela Director del CPI Uxío Novoneira de Pedrafita

Lazos que perduran

El director destaca que el impacto es también social y afectivo, generando una conexión especial con el alumnado y el entorno. Cuenta a COPE que los auxiliares que han pasado por allí, en general han estado el máximo de tiempo, dos cursos, porque todos quedaron "encandilados con el lugar". Recuereda el caso de Kate, una estadounidense que regreso tiempo después de visita: volvió para hacer el camino e incluso llevó a sus padres a conocer Galicia y el colegio de Pedrafita.

Imagen: Concello de Pedrafita En los últimos diez años han pasado por Pedrafita auxiliares de conversación sobre todo de Estados Unidos

El futuro del programa, en el aire

Este programa, sin embargo, afronta un futuro incierto debido a un contencioso entre los ministerios de Educación y Trabajo. El primero tramita la llegada de los extranjeros como un intercambio cultural, fórmula que no convence al segundo, que quiere que se den de alta como trabajadores. El tira y afloja está causando "daños colaterales" en las comunidades autónomas en forma de multas, ya que son los gobiernos autonómicos los que pagan.

La Xunta anunció que si "el gobierno de Madrid no se pone de acuerdo consigo mismo" no habrá auxiliares de conversación el próximo curso, para evitar exponerse a una sanción que, según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha supuesto cantidades millonarias para algunas autonomías. En Galicia, hay abierto un expediente en la provincia de A Coruña. "Esto da la sensación de que es un gobierno de qué más da... que da todo igual. Tanto da que un ministerio saque una normativa, que otro se la tumbe o impida que funcione... porque como al final pagan las comunidades autónomas, no les importa nada" afirma Rodríguez. ¿Qué dicen desde el gobierno central? La respuesta a día de hoy es "estamos trabajando en ello para encontrar una solución que sirva a todas las partes". Pues nada... a trabajar