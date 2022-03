Augas de Galicia prevé emitir en abril a resolución da concesión para a nova captación no río Vilacoba, no concello de Noia

Teresa Gutiérrez explica que, en canto o Concello solicitou a modificación da concesión, a Xunta iniciou a tramitación, que incluíu un proceso de información pública, a inspección da zona e a elaboración do informe técnico

Detalla que a Xunta remitiu o condicionado da concesión ao Concello, cuxa aceptación debe notificar para que, a continuación, Augas de Galicia elabore a proposta de resolución

Lembra que este expediente está dentro do prazo establecido na Lei de Augas para resolver as concesións do dominio público hidráulico, que é de 18 meses







