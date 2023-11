Ángeles Vázquez e o alcalde de Paradela avalían o proxecto municipal para a restauración das pontes sobre o río Loio

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reuniuse recentemente co alcalde de Paradela, José Manuel Mato, para avaliar o proxecto municipal para a restauración das pontes sobre o río Loio.

Segundo lle trasladou o rexedor á vicepresidenta segunda, debido aos temporais do pasado inverno, as tres pontes principais que atravesan o río Loio quedaron derruídas, impedindo o paso dunha beira a outra nunha contorna incluída no espazo de interese local (ENIL) Loio–Ruxidoira.

Durante o encontro, Ángeles Vázquez coincidiu na importancia de restaurar as pontes porque son fundamentais tanto para garantir a conservación da biodiversidade ao delimitar zonas específicas de paso como para promover o turismo sustentable nestas áreas ao formar parte dun itinerario de 7 quilómetros homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Nesa liña, a vicepresidenta segunda informou ao alcalde da posibilidade de obter financiamento para este peroxecto ao abeiro das axudas para actuacións de municipios e entidades nas reservas da biosfera de Galicia, dado que este concello se localiza na Reserva de biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel. Cómpre lembrar que estas axudas teñen como obxectivo a promoción da conservación e xestión da biodiversidade e dos recursos naturais, o fomento do desenvolvemento sostible e a mellora do patrimonio cultural nestes espazos protexidos.





