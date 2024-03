Alfonso Villares mantén un encontro co novo comandante ao mando da Forza de Acción Marítima de Ferrol

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantivo unha xuntanza co novo comandante ao mando das Unidades da Forza de Acción Marítima de Ferrol e Comandante Naval de A Coruña e Ferrol (Marfer), o capitán de Fragata Javier García, nomeado a finais do ano pasado. Durante a reunión, que tivo lugar nas

dependencias do Arsenal Militar de Ferrol,

o responsable autonómico abordou as diferentes vías de colaboración existentes na actualidade coa Armada e amosou a súa disposición de estreitalas no futuro. O titular de Mar puxo en valor o traballo dos militares españois en zonas de conflito e que contribúen como parte de misións internacionais á seguridade de espazos marítimos onde operan buques tripulados por galegos.

Marfer é o mando orgánico dos Patrulleiros, Remolcadores e Unidades Auxiliares con base de estacionamento en Galicia e da Unidade de Mergullo de Ferrol á vez que desempeña os labores de Comandante Naval da área de Ferrol e a Coruña. Co desempeño das súas funcións contribúe a reforzar a presenza da Armada no litoral galego en favor da seguridade marítima dos barcos que transitan pola nosa costa , estando en permanente coordinación con todos os actores institucionais con competencias na mar e con aqueles de carácter civil non oficiais cuxas actividades teñan que ver coa mar.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando