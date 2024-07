Alfonso Villares destaca o compromiso da Xunta na defensa do sector pesqueiro galego ante as institucións comunitarias

O conselleiro do Mar, que acompañou a representantes do sector en Luxemburgo, criticou que a decisión de vetar a pesca de fondo en 87 zonas do Atlántico nororiental tomada pola Comisión carece de base técnica e científica

Tamén subliñou a sustentabilidade da actividade pesqueira da frota da comunidade e puxo en valor o traballo realizado desde a administración autonómica facilitando información técnica e precisa sobre o impacto desta medida





