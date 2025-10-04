La XV edición de la Volta a Peu de las Falles recorrerá este domingo las calles de la ronda interior de Valencia

El XX Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València concluye el próximo domingo 5 de octubre con la XV Volta a Peu de les Falles, que organiza la Junta Central Fallera. El itinerario recorrerá el centro de la ciudad en un trazado de 5 kilómetros, que concluirá la prueba y la temporada, frente a la fachada consistorial. La convocatoria consta de una carrera, octava y última prueba del calendario 2025 del circuito de Carreras Populares, y dará comienzo a las 09:00 horas. A su finalización, se celebrarán las carreras infantiles, hasta las 11:00 horas, en la zona de meta, la plaza de l’Ajuntament.

Desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha informado de las afecciones a la movilidad que comportará la prueba, así como del recorrido detallado del itinerario previsto. El inicio de la carrera se realiza en la avenida del Marqués de Sotelo, por lo que esta vía permanecerá cortada desde las 6:00 horas del domingo para llevar a cabo el montaje de la salida.

La carrera comenzará a las 9:00 horas y partirá hacia la calle Xàtiva para continuar por las calles Guillem de Castro, Blanquerías, Conde de Trénor, Pintor López, la plaza Tetuán, el paseo de la Ciudadela, la calle del Justicia, la Puerta del Mar, las calles del General Palanca, del General Tovar, de la Paz y San Vicente Mártir, hasta plaza de l’Ajuntament.

Durante la carrera, el tráfico de la calle Bailén se desviará por la calle Pelayo; el de Quevedo, por el paso inferior de Guillem de Castro-Ángel Guimerá; y el del paseo de la Petxina se desviará hacia el puente de Les Arts (no podrá seguir por la marginal derecha del antiguo cauce del río Turia). Se habilitará, además, un carril para el tráfico residual de la zona centro en el tramo de Blanquerías, desde la calle del Padre Huérfanos hasta la plaza de Tetuán.

En cuanto al servicio de autobús urbano, la EMT ha planificado la supresión de la línea C1 durante la mañana del domingo, así como nuevas rutas en un total de 33 líneas.

Además de la modalidad competitiva, la cita acoge la prueba para menores de 14 años y la no competitiva ‘A tu Ritmo’. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse a través del enlace https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/15ordf-volta-peu-de-les-falles.